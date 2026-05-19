Киргизстан призупинив діяльність 50 компаній через ризики порушення санкцій – Reuters

У країні заявили про перший випадок застосування нового механізму боротьби з обходом міжнародних обмежень.

Киргизстан закрив 50 зареєстрованих у країні компаній через ризики можливого порушення міжнародних санкцій. Це перший подібний крок, який відбувається на тлі посиленого контролю з боку ЄС щодо ймовірного обходу обмежень, пов’язаних із росією.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство юстиції Киргизстану заявило, що видало наказ про одночасне призупинення діяльності 50 юридичних осіб, які, за даними відомства, беруть участь в операціях із високим ризиком порушення санкційних режимів.

Водночас у повідомленні не уточнюється, які саме компанії були закриті та в яких галузях вони працювали. Також не згадується можливий зв’язок цих структур із росією.

У відомстві зазначили, що рішення ухвалене в межах нового механізму виявлення операцій із підвищеним санкційним ризиком та потенційно недобросовісними намірами.

На тлі цього Європейський Союз продовжує посилювати санкційний тиск на росію. Наприкінці квітня ЄС затвердив 20-й пакет санкцій, який охоплює енергетику, військово-промисловий комплекс та фінансовий сектор.

Також ЄС розширив санкційні списки, додавши десятки компаній із різних країн, які, за даними Брюсселя, могли сприяти обходу обмежень і постачанню технологій для російського ВПК.

Окремо Євросоюз запровадив обмеження на експорт до Киргизстану окремих технологій, зокрема верстатів із числовим програмним керуванням та радіообладнання, через ризики їх подальшого реекспорту до росії.