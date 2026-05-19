Київ вибачився перед Естонією після інциденту з українським дроном

Дрон збився з курсу через російські засоби РЕБ.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який 19 травня було збито над територією Естонії, є українським.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За його словами, дрон втратив курс унаслідок дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Українська сторона вибачилася перед країнами Балтії за інцидент і наголосила, що подібні випадки є ненавмисними.

Тихий також зазначив, що Україна співпрацює з балтійськими партнерами у сфері захисту повітряного простору, зокрема через залучення експертних груп для протидії дроновим загрозам. Водночас він спростував інформацію про нібито дозвіл країн Балтії використовувати їхній повітряний простір для українських ударів по росії, підкресливши, що Київ навіть не звертався з таким запитом.

Після інциденту міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по цілях на території росії. Він наголосив, що поява “заблукалих” дронів у повітряному просторі третіх країн є наслідком російської агресії.

Також він повідомив про посилення співпраці з Україною у сфері протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.

Як відомо, інцидент став першим випадком збиття дрона над територією Естонії. У Міністерстві закордонних справ України раніше висловили співчуття та перепросили за "ненавмисні інциденти".