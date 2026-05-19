Україна робить ставку на далекобійні удари, змінюючи хід війни – Foreign Policy

19 травня 2026, 15:07
Аналітики стверджують, що ця стратегія ставить Київ у кращу позицію для майбутніх мирних переговорів.

Україна дедалі активніше робить ставку на далекобійні удари по території росії замість виснажливих атак на фронті, і така стратегія вже починає приносити помітні результати.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

Ще у березні 2025 року Зеленський фактично окреслив нову концепцію: "Війну принесли з росії, і саме в росію треба війну виштовхувати". Відтоді, і особливо інтенсивно цього року, Україна проводить "стратегічну нейтралізацію" об'єктів на російській території, згортаючи виснажливі наступальні операції та переходячи до асиметричної війни, спрямованої на послаблення російської економіки, руйнування військового виробництва і підрив морального стану населення.

Майже щодня українські ракети та дрони б'ють по енергетичній інфраструктурі, оборонних заводах і логістичних центрах. На фронті Україна щомісяця знищує або поранить близько 35 тисяч російських військових. Просування росії фактично зупинилося, а у квітні, за даними ISW, російська армія вперше з серпня 2024 року втратила частину окупованих територій.

"Уся ця стратегія спрямована на те, щоб не дати росії захопити Донбас і змусити її сісти за переговори на умовах, які контролюватиме Україна", – пояснив аналітик ISW Джордж Баррос. За словами історика Ульфа Бруннбауера, Україна прагне показати союзникам, що "має не лише витривалість, а й здатна реально завдати шкоди росії", що посилює аргументи на користь подальшої підтримки та покращує переговорні позиції Києва.

Автор стверджує, що ознаки паніки в росії помітні всюди. Показовим став заклик путіна до перемир'я на 9 травня, а парад майже без військової техніки став "болючим визнанням здатності України вдарити по москві серед білого дня". За даними The Moscow Times, кремль вже переглядає воєнні цілі, применшуючи їх значення, а російські чиновники готуються подати можливу мирну угоду як "перемогу". Рейтинг путіна впав до 73%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року.

"Те, що Україна демонструє світу, – це те, що час не обов'язково грає на боці росії. І що Україна здатна вижити навіть без значної американської допомоги", – підсумував Бруннбауер.

Нагадаємо, 18 травня Україна здійснила найбільшу за останній рік атаку дронами по території москви та області, запустивши вночі майже 600 безпілотників. 

