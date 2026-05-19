Зеленський анонсував перезапуск відносин з Угорщиною

19 травня 2026, 15:36
фото: Володимир Зеленський / Telegram
За його словами, Україна зробила необхідні кроки для переговорів про вступ в ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, у ході якої оновили європейські зовнішньополітичні завдання на травень-червень.

За його словами, ведеться активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи "конструктивного перезапуску відносин".

"Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", – додав президент.

Також Зеленський зазначив, що Сибіга доповів про комунікацію зі своєю грузинською колегою. Президент заявив, що Київ прагне нормалізації відносин та співпраці з Тбілісі "на основі взаємної поваги та взаємного посилення". За його словами, Україна готова робити кроки назустріч.

"Обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз: Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", – заявив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський та Сибіга визначили завдання щодо переговорів про завершення війни та можливе представництво Європи у процесі. Він наголосив, що поки ці завдання непублічні. Київ очікує, що Європа буде сильною, і зі свого боку Україна робить все, щоб "загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські".

