Прем’єр Угорщини Мадяр поїде у перше закордонне турне

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 19 травня, розпочне дводенний візит до Польщі. Це його перше закордонне турне після вступу на посаду. Із польським колегою Дональдом Туском Мадяр зустрінеться у середу, 20 травня.

Відносини між Варшавою та Будапештом погіршилися до рівня відкритої ворожнечі через суперечки між Туском і колишнім очільником угорського уряду Віктором Орбаном щодо позиції стосовно України та теплих відносин експрем’єра з росією.

Польський урядовець заявив, що цей візит насамперед розглядається як символічне перезавантаження після періоду фактично заморожених контактів і має на меті відновити діалог щодо європейських питань та України.

Візит Петера Мадяра охопить кілька міст Польщі від Кракова до Варшави, а потім він відвідає Гданськ.

За його словами, ввечері у вівторок він вирушить потягом до Варшави "швидкісною залізницею, побудованою за кошти ЄС – того самого злого Брюсселя", натякаючи на антиєвропейську риторику Орбана. Політик пояснив, що хоче особисто протестувати польську залізничну мережу в контексті планів у майбутньому побудувати швидкісне сполучення між Варшавою та Будапештом.

Мадяра супроводжуватимуть кілька міністрів, зокрема міністерка закордонних справ Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики Іштван Капітань, міністр транспорту та інвестицій Давід Вітезі, а також міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді.

"Сфери відповідальності міністрів, які беруть участь у поїздці, природно визначають напрямок переговорів", – сказав Мадяр.