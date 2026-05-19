ЄС може змінити механізм продовження санкцій проти росії – Politico

Зміна стала можливою після відходу від влади Орбана, який послідовно блокував санкційні пакети.

Євросоюз має намір обговорити продовження терміну повторного затвердження санкцій проти росії з шести місяців до року.

Про це повідомляє Politico.

Така перспектива виникла минулого тижня в рамках підготовки до червневого саміту ЄС. Кілька дипломатів з країн Північної Європи порушили це питання на зустрічі, обговорення продовжаться цього та наступного тижня перед засіданням Ради з загальних питань ЄС 26 травня.

Продовження терміну з шести місяців до року зміцнило б правову та політичну довіру до санкційного режиму. Нині санкції вимагають одностайної підтримки всіх країн ЄС, тобто одне вето здатне скасувати 20 пакетів заходів проти російської військової економіки. Саме це унеможливлювало зміну за прем'єрства Орбана, який послідовно блокував санкційні пакети.

Паралельно в ЄС готують 21-й пакет санкцій. Двоє дипломатів також повідомили, що "мініпакет" обмежень проти тіньового флоту росії може бути запроваджено ще до саміту лідерів ЄС 18-19 червня у Брюсселі.