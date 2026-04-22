Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-ий пакет санкцій проти рф (оновлено)

22 квітня 2026, 14:55
Офіційна процедура завершиться у четвер, 23 квітня.
Посли країн Євросоюзу попередньо схвалили кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій. Офіційна процедура завершиться у четвер, 23 квітня.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
"Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного ухвалення Європейською Радою", – заявив речник кіпрського головування.
 
Очікується, що письмова процедура завершиться завтра в другій половині дня, коли представники європейських країн мають зустрітися на Кіпрі на саміті ЄС. Варто зазначити, що проведення неформального саміту лідерів ЄС заплановано на 23-24 квітня на Кіпрі.
 
Зустріч буде присвячена не лише Україна, а й ширшому контексту міжнародної безпеки. Зокрема, війні на Близькому Сході, ситуації в Ірані та пов’язаним з цим енергетичним ризикам для Європи. The Guardian зазначає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокував надання позики протягом останніх чотирьох місяців, пропустить саміт ЄС. Водночас новий угорський прем’єр Петер Мадяр не може представляти Угорщину, доки не вступить на посаду на початку наступного місяця.
 
Оновлено
 
Президент України Володимир Зеленський назвав розблокування пакету підтримки "правильним сигналом у наявних обставинах". За його словами, росія може отримати мотиви для завершення війни лише тоді, коли і підтримка для України, і тиск на росію будуть достатніми.

"Україна виконує свої зобов'язання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба". Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України",заявив президент.

Зеленський також повідомив, що під час саміту планує обговорити з лідерами Європи відкриття нових кластерів для України, умови щодо яких вже реалізовані, а також подальше посилення санкцій проти росії та розвиток європейської енергетичної системи з метою позбавити росію можливості маніпулювати енергопостачанням до Європи.

"Сьогодні й завтра – особливо важливі дні для нашої європейської дипломатії", – підсумував президент.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери європейських країн погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але після пошкодження росією трубопроводу "Дружба", Угорщина заблокувала кредит до відновлення нафтопостачання.
