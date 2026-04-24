"Золоту картку" Трампа отримала лише одна людина
24 квітня 2026, 14:55
Trump Gold Card коштує $1 млн.
"Золоту картку", яка за $1 млн надає право на проживання у США, отримала поки лише одна людина.
Про це на слуханнях у Конгресі повідомив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Associated Press (AP).
Про запуск програми американський президент Дональд Трамп заявив у лютому 2025 року, обіцяючи замінити в такий спосіб програму EB-5, яка надає іноземцям Green Card. У квітні розпочали реєстрацію охочих.
У грудні торік Лутнік заявляв, що за кілька днів після запуску проєкту продажі перевищили $1,3 млрд, зазначає АР. Одержані кошти мали піти в держбюджет і "збалансувати" дефіцит.
Зараз глава мінфіну каже, що, окрім одного отримувача картки, "у черзі – сотні заявників, яких зараз розглядають". Причина – потрібно було "переконатися, що все зроблено ідеально", сказав він.
На офіційному сайті програми з гаслом "Відкрийте життя в Америці" також рекламують Trump Platinum Card вартістю $5 млн, яка надає до 270 днів перебування у США без оподаткування доходів, одержаних за межами країни.