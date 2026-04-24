"Золоту картку" Трампа отримала лише одна людина

Trump Gold Card коштує $1 млн.

"Золоту картку", яка за $1 млн надає право на проживання у США, отримала поки лише одна людина.

Про це на слуханнях у Конгресі повідомив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Associated Press (AP).

Про запуск програми американський президент Дональд Трамп заявив у лютому 2025 року, обіцяючи замінити в такий спосіб програму EB-5, яка надає іноземцям Green Card. У квітні розпочали реєстрацію охочих.