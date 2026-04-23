Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн

Науковий співробітник Університету Осло Фабіян Гоффманн фіксує перехід української кампанії глибоких ударів по російській нафтовій інфраструктурі в нову фазу: завдані збитки вже перевищують здатність росії їх компенсувати, тоді як експортні термінали на кшталт Приморська чи Усть-Луги залишаються стаціонарними і вразливими цілями. На його думку, за цим стоять роки системної роботи – нарощування виробництва далекобійних безпілотників, придушення російської ППО та виснаження ресурсів перенапруженої воєнної економіки. Він вважає, що стратегічна повітряна сила рідко буває вирішальною, але її накопичувальні ефекти – один із найпотужніших інструментів примусового тиску, якими сьогодні володіє Україна.

У березні 2026 року українська стратегічна повітряна кампанія проти російської енергетичної інфраструктури, насамперед нафтових об'єктів, досягла нового піку. За деякими оцінками, того місяця Україна завдала більше далекобійних ударів безпілотниками, ніж росія, застосувавши понад 7 000 систем, частина з яких вражала цілі на глибині до 1 500 кілометрів на території росії.



Достовірність цих цифр важко підтвердити. Проте результати кампанії говорять самі за себе і, схоже, свідчать про перехід через межу, якої попередні етапи не досягали: сукупні пошкодження російської енергетичної інфраструктури тепер, вочевидь, випереджають здатність росії її ремонтувати та замінювати.



У цьому матеріалі розглянуто, чого кампанія глибоких ударів досягла останніми місяцями, як Україна до цього дійшла і якими можуть бути наслідки.

Завдані збитки

Кампанія з далекобійних ударів українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі різко посилилася з січня 2026 року. Перші удари були спрямовані на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та Алметьєвський вузол переробки нафти в Татарстані. Наприкінці березня і на початку квітня кампанія набула ширшого розмаху: під удари потрапили балтійські експортні термінали в Усть-Лузі та Приморську, Ярославський НПЗ поблизу москви, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, який забезпечує близько 30% бензину для московського регіону, а також, термінал "Шесхаріс" і об'єкт Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Сукупний ефект виявився значним. Упродовж тижня 22–29 березня російський експорт нафти впав на 43% – з 4,07 до 2,32 мільйона барелів на добу, що означало орієнтовно 1 мільярд доларів недоотриманого доходу лише за цей тиждень. За оцінкою Reuters, удари по НПЗ скоротили російські потужності з переробки приблизно на 17%, або на 1,1 мільйона барелів на добу. У піковий момент збоїв близько 40% російських експортних потужностей були недоступні, хоча цей показник відображає сукупний ефект перекриття нафтопроводу "Дружба", арештів танкерів і ударів безпілотників.

Незалежно перевірити конкретні цифри пошкоджень і далі складно. Проте інтенсивність і результативність української кампанії глибоких ударів, найімовірніше, вже досягли рівня, небаченого від початку війни.

Як Україна до цього дійшла

Успіх української кампанії глибоких ударів безпілотниками не випадковий. Він є результатом тривалого планування і системної підготовки, посилених виробничими вузькими місцями на російському боці.

По-перше, наприкінці 2024 року Зеленський зробив звичайні далекобійні безпілотники і крилаті мініракети одним із пріоритетів оборонно-промислової політики України. Упродовж 2025 року виробництво нарощувалося, і до початку 2026-го Україна, можливо, досягла критичної маси. Водночас обмеженням залишається нездатність переорієнтувати помітну частку виробництва на важчі й потужніші ракетні системи. Проте нестачу окремих характеристик, імовірно, частково компенсували дедалі масовішим застосуванням великої кількості легших систем проти російських об'єктів.

По-друге, Україна проводить надзвичайно ефективну кампанію придушення ворожої протиповітряної оборони, системно послаблюючи інтегровані російські можливості ППО і ПРО. Аналітики Tochnyi у звіті зазначають, що в період із червня 2025 року до березня 2026-го Україна здійснила підтверджені ураження 237 цілей, пов'язаних із ППО, зокрема пускових установок і радарів, а також 196 радіолокаційних засобів і систем радіоелектронної боротьби, причому в кожному випадку об'єкти, найімовірніше, були серйозно пошкоджені або знищені.

Наслідки цих ударів із придушення ППО мають нелінійний характер. З огляду на величезний географічний простір росії підтримувати прикриття засобами ППО складно, а втрата навіть окремих систем може призвести до повної втрати контролю над певною ділянкою, миттєво множачи кількість векторів атаки, доступних Україні. Ситуацію додатково ускладнює очевидне небажання росії перекидати засоби із щільного кільця ППО і ПРО навколо москви – ймовірно, через страх наблизити реалії війни до самого порога режиму.

По-третє, вже перенапруженій російській воєнній економіці, імовірно, важко мобілізувати ресурси, сировину та робочу силу, необхідні для суттєвого нарощування виробництва засобів ППО, принаймні без прямого скорочення випуску в інших секторах. Технічні обмеження також стримують здатність росії швидко ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, особливо коли удари виводять із ладу складніші компоненти. Мої співрозмовники в норвезькій нафтовій галузі розповідали, що китайські технології частково полегшують ситуацію, але не можуть повністю замінити брак запчастин від західних постачальників.

Наслідки для війни

Сама по собі ця ударна кампанія не виграє для України війну і не ліквідує економічний потенціал росії. Її потужності з нафтопереробки й далі належать до найбільших у світі, а надлишкові резерви пом'якшують тиск на внутрішню пропозицію. Ціни на бензин зросли, експортні заборони час від часу запроваджувалися, але колапсу пропозиції пального не сталося. Частину виробничих і переробних потужностей також переміщують далі на схід – поза досяжність українських далекобійних безпілотників і крилатих ракет.

Усе це слушні зауваження. Але такі кроки не здатні захистити російську воєнно-промислову систему від удару. Розосередження є повільним, дорогим і логістично неефективним; воно не відновлює зруйновані потужності, а лише додає тертя в ланцюгах постачання, що посилює виробничі проблеми. Капітальні витрати на нові об'єкти також зменшують фінансові ресурси, доступні для основних воєнних зусиль. Надлишкові потужності почали вичерпуватися ще до того, як кампанія глибоких ударів різко посилилася у 2026 році. І найважливіше: експортну інфраструктуру неможливо перемістити. Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ – це стаціонарні активи, які залишатимуться такими ж вразливими, як і критично важливими для російської економіки.

Сукупний ефект цих обмежень реальний: він уже відчутно впливає на російський бюджет і планування, навіть якщо не призводить до руйнування здатності країни вести війну. У цьому сенсі аналогія зі стратегічною бомбардувальною кампанією союзників проти воєнної економіки нацистської Німеччини у Другій світовій війні, яку наводив раніше, залишається цілком доречною.

Успіх українських зусиль не можна оцінювати лише за абсолютним скороченням випуску. Його слід оцінювати з огляду на те, якою залишається російська спроможність порівняно з тим рівнем, який вона мала би без цієї кампанії. Випуск воєнної промисловості нацистської Німеччини зростав до середини 1944 року, але все одно залишався значно нижчим, ніж був би без союзницьких бомбардувань. Так само і російські нафтові доходи не обвалилися, але вони відчутно нижчі, ніж були б за інших обставин, а бюджетне планування російської держави, засноване на нафтогазових надходженнях, зазнало суттєвого удару.

Паралелі та відмінності з війною проти Ірану

Між застосуванням Україною повітряної сили проти росії і діями США та Ізраїлю проти Ірану можна провести повчальну паралель і водночас важливе розрізнення. В обох випадках сторони намагалися за допомогою стратегічної повітряної кампанії поставити противника на коліна.

У випадку США та Ізраїлю йшлося про удари по керівництву, силах на полі бою, системах командування і управління та виробничих об'єктах із розрахунком на швидкий ефект. Частково кампанія спрацювала: зокрема, вона підірвала іранські можливості запуску ракет і, ймовірно, скоротила виробництво іранських ракет і безпілотників. Але до вирішальних результатів, на які, імовірно, розраховували американські та ізраїльські планувальники, справа не дійшла. На момент набуття чинності припинення вогню іранський воєнний потенціал був суттєво ослаблений, але не зламаний. У цьому сенсі стратегічна повітряна кампанія не виконала свого головного завдання: не перетворила застосування сили на вирішальний політичний результат.

У випадку України стратегічна кампанія з ураження тилових об'єктів триває з 2024 року. Її результати не є вирішальними, однак інструментальність цих зусиль – зв'язок між воєнною дією і політичними цілями – значно очевидніша. Ефекти тут латентні, а не вирішальні, але саме вони становлять один із найефективніших інструментів, доступних Україні для послаблення російських можливостей і створення примусового тиску.

Це протиставлення дає ширше уявлення про корисність стратегічної повітряної сили, зокрема в ракетну епоху. Щоб мати значення, стратегічна повітряна сила не обов'язково має бути вирішальною. У переважній більшості випадків вона й не здатна дати вирішальний ефект. Але замість того, щоб модно й цілком відкидати її корисність із цієї причини, аналітикам варто краще розпізнавати й враховувати приховані, але такі, що формують хід війни, ефекти, які може продукувати стратегічна повітряна сила.

Джерело