Трамп: Іран готує пропозицію для США

25 квітня 2026, 12:06
Трамп: Іран готує пропозицію для США
Фото: apnews.com
Трамп зізнався, що поки не знає деталей іранської пропозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран працює над пропозицією, спрямованою на задоволення американських вимог.

Про це він сказав агентству Reuters напередодні очікуваного відновлення мирних переговорів у Пакистані.

Трамп зізнався, що поки не знає деталей іранської пропозиції, однак окреслив свої умови: будь-яка угода має передбачати відмову Тегерана від збагаченого урану та забезпечення свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

"Вони готують пропозицію, і нам доведеться почекати", – сказав Трамп під час телефонного інтерв'ю.

Президент також підтвердив, що американські військові підтримуватимуть блокаду іранських портів до досягнення угоди. На запитання, що потрібно для її зняття, Трамп відповів: "Я зможу відповісти на це питання пізніше. Мені треба подивитися, що вони пропонують".

Напередодні Трамп висловлював занепокоєння щодо того, хто насправді керує Іраном, а американські посадовці заявили, що вважають іранське керівництво розколотим. У п'ятницю на запитання, з ким саме ведуться переговори, президент відповів ухильно: "Я не хочу цього говорити, але ми маємо справу з тими, хто зараз при владі".

Нагадаємо, у столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном. Делегації обох країн вже вирушили до місця призначення.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

