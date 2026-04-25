Трамп: Іран готує пропозицію для США

Трамп зізнався, що поки не знає деталей іранської пропозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран працює над пропозицією, спрямованою на задоволення американських вимог.

Про це він сказав агентству Reuters напередодні очікуваного відновлення мирних переговорів у Пакистані.

Трамп зізнався, що поки не знає деталей іранської пропозиції, однак окреслив свої умови: будь-яка угода має передбачати відмову Тегерана від збагаченого урану та забезпечення свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

"Вони готують пропозицію, і нам доведеться почекати", – сказав Трамп під час телефонного інтерв'ю.

Президент також підтвердив, що американські військові підтримуватимуть блокаду іранських портів до досягнення угоди. На запитання, що потрібно для її зняття, Трамп відповів: "Я зможу відповісти на це питання пізніше. Мені треба подивитися, що вони пропонують".

Напередодні Трамп висловлював занепокоєння щодо того, хто насправді керує Іраном, а американські посадовці заявили, що вважають іранське керівництво розколотим. У п'ятницю на запитання, з ким саме ведуться переговори, президент відповів ухильно: "Я не хочу цього говорити, але ми маємо справу з тими, хто зараз при владі".

Нагадаємо, у столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном. Делегації обох країн вже вирушили до місця призначення.