24 квітня 2026, 19:58
У Пакистані готують другий раунд переговорів між США та Іраном – CNN
У столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном. Делегації обох країн вже вирушили до місця призначення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американські та іранські джерела.

Іранську делегацію цього разу очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а не спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який представляв країну на першому раунді перемовин. Напередодні ізраїльське медіа N12 повідомило, що Галібаф вийшов зі складу переговорної групи під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Американську сторону представлятимуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде, однак джерела CNN зазначають, що він може приєднатися до делегації в Ісламабаді, якщо перемовини просуватимуться успішно.

Глава МЗС Ірану підтвердив у соцмережі Х, що летить до Пакистану, а потім до Оману та росії для "тісної координації дій з партнерами". Втім він не уточнив, чи плануються зустрічі з американцями в рамках візиту до Ісламабаду.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

