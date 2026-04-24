У Пакистані готують другий раунд переговорів між США та Іраном – CNN

У столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном. Делегації обох країн вже вирушили до місця призначення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американські та іранські джерела.

Іранську делегацію цього разу очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а не спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який представляв країну на першому раунді перемовин. Напередодні ізраїльське медіа N12 повідомило, що Галібаф вийшов зі складу переговорної групи під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Американську сторону представлятимуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде, однак джерела CNN зазначають, що він може приєднатися до делегації в Ісламабаді, якщо перемовини просуватимуться успішно.

Глава МЗС Ірану підтвердив у соцмережі Х, що летить до Пакистану, а потім до Оману та росії для "тісної координації дій з партнерами". Втім він не уточнив, чи плануються зустрічі з американцями в рамках візиту до Ісламабаду.