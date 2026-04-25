У Габоні слони розтоптали американського мільйонера під час полювання

75-річний американський мисливець та мільйонер Ерні Досіо загинув у Габоні – його на смерть розтоптала група слонів під час полювання на антилоп.

Про це повідомляє Guardian.

Досіо та його гід полювали в національному парку Лопе-Оканда, коли несподівано натрапили на групу з п'ятьох слонів та дитинчати. Відчувши небезпеку, тварини одразу атакували мисливців. Спочатку слони напали на гіда і завдали йому серйозних поранень.

"Я краще не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, що все сталося швидко", – розповів неназваний друг загиблого.

Досіо був власником компанії Pacific AgriLands Inc, якій належить близько 5 тисяч гектарів виноградників у каліфорнійському місті Модесто. За словами знайомого мисливця, усі полювання Досіо були суворо ліцензовані й іноді здійснювалися спеціально для контролю популяції певних видів тварин. Він також займався благодійністю.

За даними Telegraph, щороку слони вбивають від 300 до 500 людей у всьому світі. У лісах Габону, за інформацією Об'єднання збереження дикої природи, проживає понад 95 тисяч слонів.