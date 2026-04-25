Прем’єр Естонії закликав ЄС запровадити мита на російські товари для відбудови України

25 квітня 2026, 12:55
Фото: Scanpix / Postimees
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував нове джерело фінансування відбудови України – мита на російський імпорт. Із цією ідеєю він виступив під час дводенного саміту лідерів ЄС на Кіпрі.

Про це повідомляє Politico.

За словами Міхала, відновлення зруйнованих міст і пошкодженої інфраструктури потребує сотень мільярдів євро. Хоча ЄС вже запровадив санкції та обмежив імпорт багатьох російських товарів, мита на дозволені товари спеціально для допомоги Україні досі не вводилися.

"Слід ввести мита на російські товари, щоб відшкодувати збитки. Це не раз обговорювали на різних зустрічах і неформально, і йшлося про те, що такі надходження можуть піти на відновлення України", – зауважив він.

Ідея не нова: ще минулого листопада сім країн, включно з Естонією, пропонували запровадити мита на російську сталь і добрива. Однак пропозиція не набрала підтримки і не увійшла до 20-го пакету санкцій ЄС, погодженого цього тижня.

Міхал також наголосив, що навіть 210 млрд євро заморожених російських активів у Брюсселі не покриє всіх витрат на відновлення. Згідно з дослідженням, підготовленим на замовлення уряду України, ООН, Єврокомісії та Світового банку, протягом 10 років на відбудову країни знадобиться близько 500 млрд євро. За перші три роки війни зруйновано 13% житлового фонду України.

"Вони повинні нести відповідальність. Якщо цього не зробити, є ризик, що це повториться. В Естонії довга історія відносин із росією. Ми добре розуміємо, що це за країна", – сказав Міхал.

Окрім фінансових питань, естонський прем'єр порушив і тему безпеки. Він закликав ЄС заборонити в'їзд російським військовим після завершення війни, попередивши, що вони можуть масово поїхати до Європи і працевлаштуватися у приватних військових компаніях. "Ті, хто бере участь у такій агресії проти України, мають залишатися в росії", – підсумував він.

