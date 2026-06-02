Зеленський заявив про загрозу російських атак на оборонні технології України

Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування.

Одним із ключових напрямів для подальших атак по Україні росія обрала компанії, які розвивають ракетні технології. Йдеться не лише про військові удари, а й про "політичні та пропагандистські".

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Міноборони Олега Іващенка.

Зеленський пояснив: можливості України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту росія визначає як стратегічну загрозу для себе. Тож Україна буде реагувати на ці загрози з боку рф.

Крім того, за даними розвідки, росіяни намагатимуться зруйнувати безпекові, економічні та інші стратегічні зв’язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Перської затоки.

"Вважаємо, що росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Європі варто більше підтримувати країни, в які росія "вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу". Особливо це стосується Вірменії напередодні виборів у цій країні.