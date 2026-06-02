Зеленський заявив про загрозу російських атак на оборонні технології України
Одним із ключових напрямів для подальших атак по Україні росія обрала компанії, які розвивають ракетні технології. Йдеться не лише про військові удари, а й про "політичні та пропагандистські".
Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Міноборони Олега Іващенка.
Зеленський пояснив: можливості України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту росія визначає як стратегічну загрозу для себе. Тож Україна буде реагувати на ці загрози з боку рф.
Крім того, за даними розвідки, росіяни намагатимуться зруйнувати безпекові, економічні та інші стратегічні зв’язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Перської затоки.
"Вважаємо, що росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу", – зазначив Зеленський.
Президент додав, що Європі варто більше підтримувати країни, в які росія "вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу". Особливо це стосується Вірменії напередодні виборів у цій країні.