Трамп хоче розширити санкції проти рф пунктами про Іран

За словами американського президента, це було одним із намірів покійного сенатора Ліндсі Грема.

Президент США Дональд Трамп повторно закликав Конгрес включити положення щодо Ірану до двопартійного законопроєкту про санкції проти росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами президента США, доповнення законопроєкту санкціями проти Ірану відповідало б позиції Грема.

"Республіканці мають включити Іран до проєкту про санкції проти росії. Це те, що Ліндсі хотів зробити, і це мало відбутися. Це важливо", – заявив Трамп.

Це вже не перший випадок, коли американський президент закликає розширити санкційний документ положеннями щодо Ірану. Раніше він також сигналізував, що готовий підписати законопроєкт після його ухвалення Конгресом.

Водночас у Сенаті США лунають заклики якнайшвидше винести документ на голосування без внесення додаткових змін. За даними американських ЗМІ, законопроєкт уже має підтримку понад 60 сенаторів, що забезпечує йому достатню кількість голосів для схвалення.

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