Україні може знадобитися новий кредит від ЄС уже за рік – WSJ

25 квітня 2026, 18:01
Києву знадобиться додатково щонайменше €19 млрд для покриття бюджетних витрат.

Попри нещодавно підписану угоду про позику на 90 мільярдів євро, дефіцит фінансування України продовжує зростати. Вже у 2027 році ЄС може зіткнутися з необхідністю схвалення нового кредиту для Києва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Підписана угода мала закрити дві третини потреб України у фінансуванні бюджету та оборони до кінця наступного року. Однак європейські посадовці попереджають, що цих коштів може виявитися недостатньо. За словами дипломатів, дефіцит фінансування України на 2026 рік зріс порівняно з початковими розрахунками – Києву знадобиться додатково щонайменше €19 млрд для покриття бюджетних витрат.

"Це означає, що лідерам ЄС потенційно доведеться знову звертатися за новою позикою в десятки мільярдів євро через 12 місяців", – йдеться у матеріалі видання.

Ситуацію ускладнює відхід США від прямої військової підтримки України. Адміністрація Трампа зосередилася на конфліктах на Близькому Сході, що поставило Київ у більшу залежність від європейських партнерів. Водночас президент Зеленський наголосив, що підтримка Вашингтона залишається критично важливою, особливо в питаннях розвідки та засобів ППО.

"Під час війни нам потрібно все і всі. Нам потрібні Сполучені Штати", – заявив президент напередодні саміту на Кіпрі.

Зеленський також висловив сподівання, що фінансова стійкість України підштовхне росію до переговорів, продемонструвавши, що ресурси країни не вичерпані.

