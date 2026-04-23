ЄС розблокував €90 млрд для України – Зеленський (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування європейського пакету підтримки для України розміром 90 мільярдів євро на два роки.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов'язання перед українцями", – заявив він.

За словами президента, ведеться робота, щоб перший транш став доступним уже у травні-червні. Кошти спрямують на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння у партнерів, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Зеленський також повідомив, що під час зустрічей на Кіпрі обговорюватиметься подальший санкційний тиск на росію. За його словами, 20-й пакет санкцій має бути доповнений іншими кроками. Окремо президент згадав новий формат співпраці – Drone Deals, який підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Перській затоці.

"Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу – і мати саме таку силу Європа заслуговує", – підсумував Зеленський.

Підтвердив рішення і президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, стратегія ЄС щодо України тримається на двох напрямках - зміцненні самої України та посиленні тиску на росію.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", – написав він.

Кошта зазначив, що сьогодні просунулися одразу в обох питаннях: розблокували кредит на 90 мільярдів євро, який забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026-2027 роки, а також ухвалили 20-й пакет санкцій проти росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

"Європа тверда, єдина та непохитна у своїй підтримці України", - додав він.

У Мінфіні додали, що кредит розрахований на 2026 – 2027 роки. Цього року, як очікується, Україна отримає €16,7 млрд на бюджетну підтримку та €28,3 млрд – на оборонні потреби.