ЄС розблокував €90 млрд для України – Зеленський (оновлено)

23 квітня 2026, 14:56
ЄС розблокував €90 млрд для України – Зеленський (оновлено)
Перший транш очікується у травні-червні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування європейського пакету підтримки для України розміром 90 мільярдів євро на два роки.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов'язання перед українцями", – заявив він.

За словами президента, ведеться робота, щоб перший транш став доступним уже у травні-червні. Кошти спрямують на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння у партнерів, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Зеленський також повідомив, що під час зустрічей на Кіпрі обговорюватиметься подальший санкційний тиск на росію. За його словами, 20-й пакет санкцій має бути доповнений іншими кроками. Окремо президент згадав новий формат співпраці – Drone Deals, який підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Перській затоці.

"Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу – і мати саме таку силу Європа заслуговує", – підсумував Зеленський.

Підтвердив рішення і президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, стратегія ЄС щодо України тримається на двох напрямках - зміцненні самої України та посиленні тиску на росію.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", – написав він.

Кошта зазначив, що сьогодні просунулися одразу в обох питаннях: розблокували кредит на 90 мільярдів євро, який забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026-2027 роки, а також ухвалили 20-й пакет санкцій проти росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

"Європа тверда, єдина та непохитна у своїй підтримці України", - додав він.

У Мінфіні додали, що кредит розрахований на 2026 – 2027 роки. Цього року, як очікується, Україна отримає €16,7 млрд на бюджетну підтримку та €28,3 млрд – на оборонні потреби.

кредитЄвросоюзсанкціі проти росіїВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Більше публікацій

