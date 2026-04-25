Німеччина готує флот до можливого розмінування Ормузької протоки

25 квітня 2026, 17:11
Країна тимчасово скоротить присутність в інших районах.

Німеччина направляє свої військові кораблі в Середземне море для можливої участі в розмінуванні Ормузької протоки. Передумовою для участі німецького флоту в цій операції є припинення бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в  інтерв’ю газеті Rheinische Post.

"Зрештою, ми є однією з найбільших збройних сил у Європі і тому мусимо брати на себе відповідальність. Водночас ми знаємо, що не можемо перенапружувати наші можливості. Наш флот дуже добре справляється з виявленням та розмінуванням мін. Саме про ці можливості і йдеться. Ми могли б це зробити, щоб сприяти вільному та безпечному судноплавству та навігації в Ормузькій протоці", – сказав міністр.

Він додав, що розгортання флоту в цьому регіоні можливе лише за наявності мандату від Бундестагу. Але, щоб заощадити час, в уряді вирішили розгорнути частину німецьких підрозділів у Середземномор'ї, щоб після затвердження мандату не втрачати часу. 

"Ми відправимо мінний тральщик у Середземне море та забезпечимо його супроводом корабля управління та постачання", – розповів Пісторіус. 

Водночас, за його словами, щоб взяти участь в операції в Ормузькій протоці, Німеччина тимчасово скоротить присутність в інших районах.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

