Німеччина готує флот до можливого розмінування Ормузької протоки

Країна тимчасово скоротить присутність в інших районах.

Німеччина направляє свої військові кораблі в Середземне море для можливої участі в розмінуванні Ормузької протоки. Передумовою для участі німецького флоту в цій операції є припинення бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю газеті Rheinische Post.

"Зрештою, ми є однією з найбільших збройних сил у Європі і тому мусимо брати на себе відповідальність. Водночас ми знаємо, що не можемо перенапружувати наші можливості. Наш флот дуже добре справляється з виявленням та розмінуванням мін. Саме про ці можливості і йдеться. Ми могли б це зробити, щоб сприяти вільному та безпечному судноплавству та навігації в Ормузькій протоці", – сказав міністр.

Він додав, що розгортання флоту в цьому регіоні можливе лише за наявності мандату від Бундестагу. Але, щоб заощадити час, в уряді вирішили розгорнути частину німецьких підрозділів у Середземномор'ї, щоб після затвердження мандату не втрачати часу.

"Ми відправимо мінний тральщик у Середземне море та забезпечимо його супроводом корабля управління та постачання", – розповів Пісторіус.

Водночас, за його словами, щоб взяти участь в операції в Ормузькій протоці, Німеччина тимчасово скоротить присутність в інших районах.