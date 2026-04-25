Адміністрація Трампа відновлює смертну кару на федеральному рівні в США

Новий план адміністрації Трампа передбачає відновлення всіх методів виконання смертних вироків, але стикається з юридичними обмеженнями.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила 24 квітня про відновлення смертної кари на федеральному рівні, дозволивши страти через смертельні інʼєкції з пентобарбіталом, електричний стілець та розстріл.

Про це повідомляє The New York Times.

У своєму звіті виконуючий обовʼязки генерального прокурора Тодд Бланш заявив, що рішення попередньої адміністрації Джо Байдена щодо призупинення федеральних страт "завдало шкоди жертвам злочинів і верховенству права".

Під час президентства Байдена у 2021 році був оголошений мораторій на страти федеральних увʼязнених та зупинено використання пентобарбіталу. В останні дні свого терміну Байден помʼякшив вироки 37 із 40 засуджених убивць.

Новий план адміністрації Трампа передбачає відновлення всіх методів виконання смертних вироків, але стикається з юридичними обмеженнями: федеральний уряд може проводити страти лише у штатах, де смертна кара дозволена, і лише за протоколами цих штатів. У звіті Мінʼюсту зазначено, що федеральний уряд може шукати штати, які дозволяють альтернативні методи, такі як розстріл або електрошок.

Водночас адміністрація Трампа планує скоротити апеляційний процес у справах про смертну кару та обмежити можливості засуджених на подачу прохання про помилування, а також розширити перелік злочинів, за які передбачена федеральна смертна кара. Будь-які такі зміни мають ухвалити Конгрес США.

Пентобарбітал уперше застосовували для страти у 2010 році в Оклахомі. Його використання часто оскаржували адвокати увʼязнених через можливі страждання, однак суди дозволили застосування препарату, і він став поширеним методом смертельних інʼєкцій у кількох штатах.