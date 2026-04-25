Макрон оголосив про намір піти з політики після завершення президентства

Президент зізнався, що остання частина його двох п’ятирічних термінів була важчою за попередні.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після закінчення каденції збирається повністю залишити політику. Одними з перших, кому він про це сказав, були учні франко-кіпрської школи в Нікосії, столиці Кіпру, де він побував з офіційним візитом напередодні неформального європейського саміту.

Про це повідомляє Le Figaro.

Президент зізнався учням, що фінальна частина його двох п’ятирічних термінів була важкою і запевнив, що не займатиметься "більше політикою", коли покине Єлисейський палац у 2027 році після десяти років президентства.

"Я не займався політикою раніше і не займатимуся нею після", – заявив він.

Він також визнав, що найважче на фінішній прямій його подвійного п'ятирічного терміну – це захищати свої досягнення.

"Найважче після дев'яти років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив погано", – зазначив президент.

Емманюель Макрон відповів на запитання учня, який запитав його, коли він захотів стати президентом і чи йому все ще цікаво рухатися вперед заради Франції.

"Я завжди любив свою країну і завжди цікавився її життям, але це ще не робить тебе президентом", – відповів глава держави.

"Я хотів, щоб мої ідеї втілилися в життя. Я сказав собі: "Ми можемо змінити ситуацію сильніше і швидше", тому я заснував політичний рух, а потім став президентом", – додав він.

"Але це було і залишається справою, яку я вважаю не просто корисною. Це боротьба за те, щоб моя країна і наша Європа рухалися вперед, а також захист цінностей, у які я вірю, тож це справа пристрасті", – підсумував Емманюель Макрон.