Франція затримала російський танкер тіньового флоту

Екіпаж намагався видати корабель за камерунський, однак військові перехопили його у нейтральних водах.

Французькі військові затримали у нейтральних водах російський нафтовий танкер Тагор, який входить до складу тіньового флоту москви. Капітан судна заарештований.

Про це повідомляє France 24.

Операцію провели за активної підтримки Великої Британії. Капітан відмовився виконувати накази офіцерів, що призвело до силового втручання. Прокурор міста Брест Стефан Келленбергер підтвердив арешт: росіянину загрожує до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі 150 000 євро.

Танкер підозрюють у використанні фальшивих документів – екіпаж намагався видати судно за таке, що ходить під прапором Камеруну. Насправді воно вийшло з порту Мурманськ і перевозило підсанкційну нафту з росії або Ірану.

Офіційного власника судна ще встановлюють, однак слідчі вже знайшли перші зв'язки: танкер пов'язують з нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані – сином Алі Шамхані, колишнього радника верховного лідера Ірану. Обох ліквідували 28 лютого в перший день американо-ізраїльських атак. Ті самі санкції, що застосовуються до капітана, можуть поширитися й на власника судна.