Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare

Спільне розслідування Alliance4Europe, VSquare і Context.ro встановило, що десятиденну поїздку групи MAGA-інфлюенсерів зі США, Канади та Великої Британії до Молдови й Москви у вересні 2025 року використали в російській операції впливу "Матушка" напередодні парламентських виборів у Молдові. Блогери на чолі з Чарльзом Баусманом — засновником прокремлівського видання Russia Insider та учасником штурму Капітолію 6 січня 2021 року — поширювали тези про нібито переслідування православних вірян проєвропейською владою Молдови, що стало інструментом дезінформаційної кампанії на користь проросійських кандидатів. Журналісти також задокументували їхні стійкі зв'язки з російською православною церквою, підсанкційним олігархом Константіном Малофєєвим та іншими структурами, пов'язаними з кремлем.

Звіт Alliance4Europe та журналістське розслідування і Context.ro викрили: десятиденну подорож групи MAGA-інфлюенсерів зі США, Канади та Великої Британії до Молдови й Москви використали в російській онлайн-операції впливу. Цю операцію, яка отримала назву "Матушка" (також відома як Operation Overload або Storm-1679), пов’язують із цифровим втручанням кремля. Хоча прямих доказів того, що MAGA-інфлюенсери свідомо брали участь в російській операції, немає, наше розслідування встановило їхні зв'язки з росєю. Московський етап поїздки відбувся на запрошення російської православної церкви.

"Західні блогери" та молдовські вибори

"Багато років тому я дізнався через Румунську церкву і цю Бессарабську митрополію, що канонічна Молдовська православна церква зазнає подібного рівня переслідувань", – заявив молодий американський ведучий подкасту Конрад Франц, який у вересні минулого року їздив до Молдови та росії. Його заяву опублікували в TikTok-акаунті Salt and Light. Схожа заява з’явилася в російськомовному Instagram-акаунті Salt and Light від імені Чарльза Баусмана, якого представили як американського блогера, приблизно тоді ж.

Раніше Конрад Франц працював на Стіва Терлі, автора і подкастера релігійних правих, який виступав на глобальному саміті Verona World Congress of Families у 2019 році. На сайті Turley Talks Франц зазначений як автор матеріалів на кшталт "росія наносить удар: неоліберальний світовий порядок упав", а також брав участь у створенні пропагандистського документального фільму на підтримку республіканця Дага Мастріано на виборах губернатора Пенсильванії. Мастріано – фундаменталістський християнський націоналіст, який підтримує повну заборону абортів і чиї зв’язки з ультраправими екстремістами та воєнізованими групами викривали численні медіа.

Баусмана в мережі Salt and Light представили як керівника делегації американських, британських і канадських інфлюенсерів, які відвідали Республіку Молдова і Москву з 14 по 23 вересня 2025 року, щоб задокументувати нібито переслідування православних християн щ боку Заходу. Їхню поїздку, що відбулася безпосередньо перед критично важливими парламентськими виборами, широко просували в Молдові. Головним промоутером була Salt and Light – газета та онлайн-платформа, яка, за даними DFRLab (організації з технічною та політичною експертизою у сфері дезінформації, що входить до Atlantic Council), є частиною операції "Матушка", а також підсилювалася телеканалом Moldova24 (MD24), який DFRLab раніше ідентифікувала як частину цифрової мережі, контрольованої молдовським олігархом-утікачем, який нині мешкає в Москві.

У звіті Європейської комісії за 2024 рік зазначено, що в Молдові загалом поважають свободу віросповідання і доказів її порушення немає. Розслідування Context.ro від 2025 року виявило, що тема переслідування православних стала предметом петиції, поданої до ООН неурядовою організацією, яка тісно співпрацює з Justice pour Tous Internationale (JPTi), що фінансується "Правфондом", пов'язаним із кремлем. За даними розслідування OCCRP, у якому брав участь і VSquare, "Правфонд" фінансував юридичний захист ймовірних шпигунів і злочинців, підтримував пропагандистські медіа і тісно взаємодіяв з агентами спецслужб. І навіть після запровадження санкцій Європейським Союзом він продовжував видавати гранти. Міністерство закордонних справ росії у публічній заяві заперечило твердження про зв’язки "Правфонду" з російськими спецслужбами: "Фонд ніколи не співпрацював із жодними спеціальними службами і ніколи не мав у штаті співробітників спецслужб, які займаються операціями впливу в західних країнах, зокрема в ЄС".

Використано в операції впливу

У нещодавно оприлюдненому звіті Alliance4Europe – панєвропейської ініціативи, створеної для запобігання, виявлення та протидії інформаційним маніпуляціям, встановлено, що поїздку блогерів і їхні публічні заяви використали в операціях цифрового втручання кремля. Дослідники дійшли висновку, що поїздку і заяви блогерів перетворили на інструмент дезінформаційної кампанії в рамках пов’язаної з росією операції FIMI, щоб просувати неправдиві твердження про переслідування православних за проєвропейського керівництва Молдови і схилити виборців на користь проросійських кандидатів. Розслідування не виявили доказів того, що учасники блогерської делегації свідомо брали участь в операції впливу. Розслідувачі звернулися до всіх учасників делегації, але ніхто з них не відповів.

Газета Salt and Light. Джерело: Cristian Leonte

Водночас у звіті йдеться про "модель, за якої західних релігійних ультраконсерваторів із щирими переконаннями могли використати, свідомо чи несвідомо, для надання правдоподібності російським геополітичним наративам, спрямованим проти демократичних процесів у Молдові". Крім того, дослідники Alliance4Europe знайшли докази, що поїздку, згідно зі статтею, опублікованою Синодальним відділом із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ російської православної церкви, "організував Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату". Поїздка була офіційно санкціонувана російською владою і передбачала зустріч із заступником голови Державної думи російської федерації Петром Олеговичем Толстим, а також із кількома високопоставленими діячами російської церкви. Журналісти Context.ro і VSquare з’ясували ще й таке: члени делегації мають стійкі зв’язки із засновниками російських медіа та інфлюенсерами, які відкрито пропагують перевагу росії над західним світом.

Очільник делегації: учасник заворушень 2021 року і засновник російських медіа

Очільник блогерської делегації Чарльз Баусман – громадянин США, який, схоже, тепер живе в росії. Він заснував прокремлівське видання Russia Insider, що прагнуло запропонувати альтернативу тому, як росію зображають у західних медіа, а також Russia Faith і Truthtopowernews, де просував свої антисемітські погляди ("Я дійшов висновку, що "Голокосту" ніколи не було і що це обурливий наклеп на німецький народ, до якого належу і я, і який не може залишитися без відповіді"; повний текст тут). У 2019 році Russia Insider опублікував допис Браяна Брауна з похвалою на адресу Левана Васадзе – грузинського магната, який нині перебуває під санкціями Великої Британії за поширення кремлівської дезінформації. Баусман відповідає за англомовний контент Global Orthodox Project (gorthodox.com), який заявляє, що його місія – об’єднати православних вірян у всьому світі.

Баусман опинився в росії після участі в штурмі Капітолію 6 січня 2021 року, покинувши в Сполучених Штатах нерухомість вартістю 1 мільйон доларів, повідомляє The Southern Poverty Law Center (SPLC), який викрив його зв’язки з американським рухом білих расистів.

Том Ертл, Франц Конрад Кайн, Джон-Генрі Вестен, Йозеф Шуцман, Чарльз Баусман, Едді Гонсалес. Джерело: сайт Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ російської православної церкви.

У 2022 році він знову з’явився – вже як коментатор на Царьград TV – російському каналі, який належить і контролюється російським олігархом з найближчого оточення путіна Константіном Малофєєвим. Він відомий як співспонсор The World Congress of Families (WCF) – парасолькової структури для "прородинних" та анти-ЛГБТ сил, створеної спільно американськими ультраправими і російськими консервативними християнськими діячами. Наше розслідування встановило, що один з учасників делегації Баусмана раніше брав участь у заході WCF Малофєєва, який зі свого боку перебуває під міжнародними санкціями за підтримку окупації Криму і публічні заклики включити Україну до складу росії.

Від Москви до Пентагону

Джон Генрі Вестен входив до ради опікунів CitizenGo разом з Алєксєєм Комовим, близьким соратником Константіна Малофєєва. У 2014 році ім’я Вестена з’явилося в списку підтверджених іноземних учасників Moscow Large Families Forum, який співспонсорував Константін Малофєєв. Його поїздку, за даними масштабного витоку інформації, який оприлюднила група російських хакерів, частково оплатив Фонд Андрія Первозванного, очолюваний російським олігархом Володимиром Якуніним, який нині перебуває під західними санкціями.

Вестен – генеральний директор і головний редактор LifeSiteNews, сайту, заблокованого на кількох соцмережах за поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.

Джон Генрі Вестен, кадр інтерв’ю для Спас ТВ. Джерело: акаунт X LifeSiteNews

LifeSiteNews оголосило, що стане частиною пулу преси Пентагону після того, як десятки новинних медіа вийшли з нього на знак протесту проти запроваджених владою обмежень на їхню роботу. Кореспондентом LifesiteNews у Білому домі є Вейд Сірл, який був помічником конгресмена США Пола Госара від Аризони, доки Talking Points Memo не викрив його як, імовірно, одного з ключових активістів руху білих расистів.

Після поїздки Вестена до Москви LifeSiteNews опублікувало статтю з критикою Заходу і описом росії як лідера ідеологічної революції: "Поки росія очолює моральну революцію, забороняючи аборти, прославляючи багатодітні родини і оголошуючи поза законом ЛГБТ-пропаганду, Захід дедалі глибше занурюється в духовну кризу, маскуючи свій занепад порожньою статистикою".

Блогери на чолі з Баусманом підготували кілька матеріалів, у яких росію змальовували як останній бастіон християнства, а уряд Молдови – як його протилежність. "Існує очевидний потенціал для співпраці між тими, хто захищає життя і сім’ю в росії, Африці та в окремих політичних рухах у Сполучених Штатах. Хоча консерватори в Канаді та Європі ведуть тяжку боротьбу, поєднання суспільної та державної підтримки цих цінностей у росії створює міцний фундамент для взаємної підтримки і діалогу в цій глобальній боротьбі за життя і сім’ю", – зазначив сам Вестен, якого цитує ТАСС.

У X Вестен виклав власне інтерв’ю, яке він дав Спас ТВ – телеканалу, що належить російській православній церкві і перебуває під міжнародними санкціями за поширення прокремлівської пропаганди та дезінформації про війну росії проти України, а також за виправдання російської агресивної війни на релігійному і духовному ґрунті. LifeSiteNews TV також опублікувало інтерв’ю Спас ТВ, у якому Вестен переходить від смерті Чарлі Кірка до "зростаючої репутації росії як країни, що підтримує сімейні цінності", підкреслюючи контраст між "релігійним і культурним відродженням росії та моральним колапсом Заходу".

Джерело: VSquare