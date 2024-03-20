Словацькі розслідувачі з проєкту VSquare розповідають, як можновладці Словаччини намагалися заручитися підтримкою москви, щоб перемогти на виборах. Цю підтримку вони отримали, але вибори програли. Втім, це не зупинило москву і вона – за допомогою своєї пропаганди та поширенню брехливих наративів у соцмережах – фактично повернула проросійських політиків до влади. Тепер за кілька днів у Словаччині відбудуться вибори, на яких перемогу пророкують політику, який свого часу просив допомоги кремля.

Ще у 2020 році тодішній прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні попросив Віктора Орбана виступити посередником між ним і кремлем. Він прагнув отримати запрошення до москви якраз напередодні парламентських виборів у Словаччині, сподіваючись, що це сподобається словацькому електорату, – пише VSquare, яка отримала розвіддані, що деталізували словацько-угорсько-російську схему. Пеллегріні врешті-решт домігся візиту до росії і все одно програв вибори. Однак наразі він є лідером перегонів на посаду наступного президента Словаччини.

Нещодавно з'явилися нові докази того, як Угорщина та росія працювали разом під час виборів у Словаччині 2020 року, щоб допомогти словацькому уряду залишитися при владі, і все це на прохання тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні. Сьогодні ця ж людина є головним фаворитом на посаду наступного президента країни (перший і другий тури президентських виборів у країні відбудуться 23 березня і 6 квітня відповідно).

Кандидатуру Пеллегріні підтримує чинний прем'єр-міністр Роберт Фіцо, якого різко критикують за його проросійські погляди, а також за репресії проти неурядових організацій, вільних ЗМІ та антикорупційних органів країни. Очікується, що в разі обрання Пеллегріні він буде підтримувати суперечливі ініціативи Фіцо на відміну від нинішньої президентки Зузани Чапутової, яка йде у відставку, або підтримуваного опозицією суперника Пеллегріні, колишнього міністра закордонних справ Івана Корчока.

Як стверджують розслідувачі VSquare, згідно з чутливими, детальними розвідувальними матеріалами, Петер Пеллегріні, влада якого вислизала з рук, звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в лютому 2020 року по допомогу в останню хвилину. Через широкі антиурядові настрої після вбивства у 2018 році журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, уряд Пеллегріні прямував до поразки на парламентських виборах у Словаччині 29 лютого 2020 року. Пеллегріні таємно попросив Орбана допомогти організувати офіційне запрошення до москви, стверджуючи, що такий візит сподобається словацькому електорату і підвищить його шанси на виборах. Він використав Орбана як посередника через тісні, добре відомі зв'язки угорського уряду з кремлем.

У матеріалах розвідки конкретно йдеться про те, що Пеллегріні сказав Орбану, що запрошення до москви допоможе йому перемогти на виборах у Словаччині. У ньому також чітко вказано, що російський та угорський уряди обговорювали на високому рівні можливість допомогти Пеллегріні залишитися при владі.

Після звернення Пеллегріні Орбан доручив своєму міністру закордонних справ Петеру Сіярто передати повідомлення через міністра закордонних справ росії Сєргєя Лаврова, з яким Сіярто підтримує дружні стосунки. Лавров передав запит прем'єр-міністру росії Міхаілу Мішустіну. Згодом Пеллегріні був прийнятий у москві всього за кілька днів до парламентських виборів у Словаччині. У матеріалах розвідки також детально розповідається про власні розрахунки уряду Орбана: наприклад, вони обговорювали зі своїми російськими колегами, в чому полягають інтереси Угорщини, щоб словацька коаліція на чолі з Пеллегріні, включно з націоналістичною партією Андрея Данко, продовжувала керувати країною.

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні і його російський колега Міхаіл Мішустін позують під час зустрічі у москві, росія, 26.02.2020. Джерело: Алєксандр Астафьєв / ТАСС / Форум

Розвідувальні матеріали про угорсько-російську підтримку переобрання Пеллегріні були зібрані розвідувальною службою однієї з європейських країн у лютому 2020 року й отримані VSquare, а потім передані Frontstory.pl і Слідчому центру Яна Куцяка (ICJK.sk).

VSquare надіслав запити на коментарі прессекретарям Петера Пеллегріні та Віктора Орбана, до Офісу прем'єр-міністра російської федерації, Міністерства закордонних справ російської федерації та Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини. Лише останнє відповіло наступною заявою прессекретаря міністерства Мате Пачолая: "Як сказав Петер Сіярто, якщо Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ отримує прохання про допомогу у встановленні або підтримці контактів з іншими країнами, і це прохання не суперечить національним інтересам Угорщини, ми завжди готові допомогти. Це називається дипломатія".

У міністерстві мали на увазі нещодавню заяву Сіярто. Реагуючи на критику Дональда Туска щодо його частих зустрічей зі Сєргєєм Лавровим, міністр закордонних справ Угорщини відкрито визнав, що він регулярно виступає посередником між європейськими політиками і кремлем. "Думаю, прем'єр-міністр Польщі був би здивований, якби дізнався, наскільки довгий список європейських політиків, які в останні роки просили мене допомогти їм налагодити контакт із росіянами, організувати зустріч або просто передати повідомлення. Насправді, були країни, де представники протилежних сторін просили мене про це, тому, якщо буде запит у майбутньому, я, звичайно, буду радий допомогти", – сказав Сіярто.

москва важливіша за Вашингтон. Як Пеллегріні попросив Орбана допомогти йому з візитом до російської столиці

Петер Пеллегріні став прем'єр-міністром Словаччини в березні 2018 року. Громадська реакція на вбивство Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової змусила попередника Пеллегріні, Роберта Фіцо, піти у відставку. Намагаючись заспокоїти десятки тисяч протестувальників і придушити поширені антиурядові настрої, а також запобігти достроковим виборам, Фіцо відійшов від справ, обравши більш прийнятного (але все ще політично дружнього) наступника, який очолить Словаччину до наступних виборів.

Як зауважує VSquare, напередодні лютневих парламентських виборів 2020 року в Словаччині 13 лютого 2020-го прем'єр-міністр Пеллегріні відвідав Угорщину на запрошення Віктора Орбана. Вони говорили про небезпеку нелегальної міграції, згідно з повідомленням для преси. Орбан тепло відгукнувся про Пеллегріні і підкреслив допомогу, яку Словаччина надала Угорщині у боротьбі з "нелегальною міграцією", що було головним передвиборчим меседжем угорського уряду в той час. В офіційному повідомленні про зустріч Пеллегріні-Орбан жодним чином не згадується, що вони обговорювали питання, пов'язані з росією.

Однак, згідно з розвідувальними матеріалами, отриманими VSquare, саме на цій зустрічі Пеллегріні попросив Орбана допомогти йому забезпечити візит до москви в останню хвилину перед виборами у Словаччині. Згідно з матеріалом, Пеллегріні довірив це прохання своїм угорським союзникам, оскільки знав, що Орбан і путін, а також Петер Сіярто і Сєргєй Лавров мають хороші особисті стосунки. Пеллегріні також пояснив Орбану, що запрошення до москви для нього набагато важливіше, ніж візит до Білого дому через настрої словацького суспільства.

Матеріал, зібраний розвідувальною службою однієї з європейських країн, також розкриває власні інтереси уряду Орбана у підтримці запиту Пеллегріні. Угорський уряд вважав, що перемога словацької опозиції означатиме кінець прагматичної співпраці між країнами Центральної Європи, відомої як співпраця Вишеградської групи. За іронією долі, під час дискусії між угорськими та російськими урядовцями саме словацька опозиція була зображена як така, що перебуває під іноземним впливом і нібито фінансується угорсько-американським мільярдером Джорджем Соросом, згідно з матеріалами розвідки.

Обговорюючи важливість можливого запрошення Пеллегріні до москви в останні дні словацької виборчої кампанії, угорці також зазначили, що в їхніх інтересах було б також, якби Словацька національна партія (СНП) Андрея Данко – молодший партнер партії Smer по коаліції, подолала 5% бар'єр і знову потрапила до словацького парламенту. Це припущення на той час викликало подив, враховуючи, що Андрій Данко та його партія мали послужний список розпалювання антиугорських настроїв.

26 лютого 2020 року, всього за три дні до словацьких виборів, Пеллегріні прийняв у Москві прем'єр-міністр росії Міхаіл Мішустін. "Для нас дуже важливо, що, незважаючи на дуже напружений передвиборчий період у Словаччині, ви знайшли час приїхати до москви і обговорити найактуальніші питання російсько-словацького співробітництва", – сказав Мішустін Пеллегріні на їхній спільній пресконференції.

Пеллегріні став першим європейським лідером, який зустрівся з Мішустіним після того, як новий російський прем'єр-міністр склав присягу в січні 2020 року. Вони обговорили, як російська федерація та Словаччина можуть співпрацювати в таких сферах, як транспортування газу, постачання ядерного палива та виведення з експлуатації ядерних відходів. Пеллегріні припустив, що росія також може бути залучена до проєкту зі створення могильника ядерних відходів для країн Центральної Європи. Після цієї зустрічі про "проєкт" не згадувалося.

Візит розглядався як остання спроба зупинити падіння Smer у передвиборчих опитуваннях. Поки лідери інших політичних партій проводили передвиборчу кампанію, за кілька днів до виборів Пеллегріні був госпіталізований із гострою респіраторною інфекцією. Всупереч рекомендаціям лікарів, Пеллегріні перервав госпіталізацію, взяв участь у передвиборчих дебатах на найбільш популярному телеканалі, а наступного дня виїхав до рф.

На той час Словаччина вже почала розвертатися в бік росії. Наприклад, навесні 2018 року Данко запобіг висилці російського дипломата з Братислави, хоча західні союзники висилали їх сотнями у відповідь на отруєння Сєргєя Скріпаля в Солсбері. Потім, у червні 2019 року, Пеллегріні зустрівся з путіним. Але попри все це, словацькі виборці 2020-го переважно керувалися не любов'ю до росії, а вбивством Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової 2018-го. "На мою думку, в той час інші теми не спрацювали так добре. Роберт Фіцо пішов з посади прем'єр-міністра. Новим прем'єром став Петер Пеллегріні. Це означає, що навіть сила Smer була розділена, принаймні в очах їхніх виборців. Але я вважаю, що наратив антиросійських і проросійських тем тоді не був таким сильним, як в останні роки", – зазначив у інтерв'ю ICJK Вацлав Гржич зі словацького агентства AKO, яке спеціалізується на опитуваннях громадської думки.

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні й путін під час зустрічі в рамках 23-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, 06.06.2019. Джерело: Міхаіл Мєтцель / ТАСС / Форум

План Пеллегріні не спрацював. Навіть цей візит до москви в останню хвилину не врятував його уряд на парламентських виборах у Словаччині 29 лютого 2020 року. Його партія Smer посіла лише друге місце з 18,3% голосів, а SNS Данко вибула з парламенту, набравши лише 3,16%.

Словаччина під прицілом іноземного втручання. Точніше російського з угорським

Конкретні розвідувальні дані, отримані VSquare, детально описують лише те, що сталося в лютому 2020 року. Вона не містить інформації про те, що і чому сталося в наступні роки, протягом яких російський вплив у Словаччині помітно зріс.

Через кілька місяців після поразки на виборах Пеллегріні вийшов зі Smer і заснував більш помірковану партію Hlas, тоді як Роберт Фіцо залишився на чолі Smer і керував нею у ще більш популістський спосіб, з відверто антивакцинальною і проросійською риторикою. Ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина стала мішенню проросійської пропаганди. Фіцо та Smer, підтримувані зростаючим дезінформаційним середовищем, що поширює кремлівські наративи, рішуче виступили проти ухвалення американсько-словацької Угоди про оборонну співпрацю, яка була ратифікована у Словаччині на початку 2022 року.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення росії в Україну словацькі спецслужби викрили мережу російських шпигунів. Серед них були професор військової академії, який з 2013 року передавав секретну інформацію російським контактам, і дописувач словацького дезінформаційного новинного сайту, якого словацька розвідка таємно зафіксувала під час отримання грошей і завдань від військового аташе посольства росії в Братиславі. Обидва були звинувачені у шпигунстві, а російський "дипломат", шпигун ГРУ, був висланий з посольства разом із десятками своїх колег.

Водночас ліберальний правий уряд Словаччини, який прийшов на зміну Фіцо та Пеллегріні і перебував при владі упродовж 2020-2023 років, рішуче підтримав Україну і надав їй важливе озброєння, зокрема зенітно-ракетний комплекс С-300, який був таємно доставлений на початку квітня 2022 року. Однак про це таємне перевезення стало відомо громадськості завдяки Фіцо, який опублікував відеозаписи цього перевезення на своїх сторінках у соціальних мережах, відкрито критикуючи його та ставлячи під загрозу безпечну доставку системи С-300 в Україну. Наратив Фіцо був підтриманий дезінформацією та проросійськими агентами у словацьких соціальних мережах.

Незважаючи на стратегічні комунікаційні та антидезінформаційні заходи словацького уряду, спрямовані на те, щоб зупинити потік проросійської пропаганди, словацький інформаційний простір був заполонений кремлівськими наративами. ICJK дослідив численних суб'єктів, які поширювали проросійські наративи, зокрема у Telegram, а також через дезінформаційну мережу NewsFront, що базується в Криму й активно працює по всій Європі.

Опитування GLOBSEC, опубліковане в травні 2023 року, показало, наскільки успішною стала проросійська пропаганда в Словаччині. Згідно з його результатами, більше половини словаків звинувачували у війні Захід або Україну, тоді як лише 40% вважали, що відповідальність несе росія. Це найгірший результат серед восьми країн Центрально-Східної Європи, де проводилося опитування. Успіх проросійської пропаганди в країні, вважають у VSquare, був пов'язаний з її посиленням словацькими політиками в соціальних мережах.

Коаліція правих і ліберальних партій, яка піднялася на антикорупційній хвилі і скинула уряд, очолюваний партією Smer почала сваритися і врешті-решт розпалася. Роберт Фіцо, найпопулярніший політик у словацькому Facebook, і його партія Smer набрали обертів частково завдяки проросійським настроям, які він зміг використати для перемоги на дострокових парламентських виборах 30 вересня 2023 року. Партія Пеллегріні Hlas, яка раніше очолювала опитування громадської думки, посіла третє місце і стала одним із молодших партнерів Фіцо по коаліції разом із SNS Андрея Данко (яка знову потрапила до парламенту).

російське та угорське втручання у словацьку виборчу кампанію у вересні 2023 року було раніше висвітлено у статтях VSquare та ICJK. Зокрема йшлося, що головний радник кампанії Віктора Орбана Арпад Хабоні та пов'язана з угорським урядом консалтингова фірма Századvég допомагали партіям Пеллегріні Hlas і Фіцо Smer. А також про відносно велику кількість угорських розвідників під прикриттям у Словаччині, й про те, що один із них, посол Чаба Балог, мав конфіденційну зустріч зі своїм російським колегою під час виборчої кампанії у Словаччині.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тисне руку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час спільної пресконференції в Будапешті, Угорщина, 16.01.2024. Джерело: BERNADETT SZABO / Reuters / Forum

Антимігрантський меседж Роберта Фіцо був також підкріплений англомовною "антимігрантською" рекламою угорського уряду на YouTube, яка була спрямована на сім європейських країн, включаючи (і що особливо важливо) Словаччину, де вона почала транслюватися в останні дні перед виборами, коли вже розпочався так званий період тиші передвиборчої кампанії. Тим часом ICJK виявив, як проросійські актори поширювали глибоко фальшиву містифікацію – фальшиву розмову, в якій стверджувалося, що Сполучені Штати змовилися сфальсифікувати вибори на останніх етапах виборчої кампанії. ICJK також виявив російського шпигуна, який під дипломатичним прикриттям намагався вплинути на результат виборів, впливаючи на громадську думку (і був за це висланий з країни).

Пеллегріні потрібен проросійський та ультраправий електорат. На них розрахунок на президентських виборах

Після виборів 2023 року Пеллегріні став новим спікером словацького парламенту. Але зараз, за підтримки Роберта Фіцо, він є кандидатом у президенти і лідирує в опитуваннях. Як пояснив Вацлав Гржич із соціологічної компанії AKO, перед парламентськими виборами проросійські меседжі просували Smer і SNS, тоді як Пеллегріні та Hlas "намагалися не надто багато комунікувати цю тему". Більше того, Пеллегріні навіть вважався прихильником України.

Однак соціолог Міхал Вашечка каже, що тепер Пеллегріні доведеться звертатися до проросійських і ультраправих виборців, якщо він хоче стати президентом. "Міркування дуже прості. У нього немає шансів на перемогу в першому турі, а тільки в другому. Якщо антиістеблішмент, який підтримує Штефана Харабіна, а також Мар'яна Котлебу, Роберта Швеця та Андрея Данко, не прийде до другого туру, у Пеллегріні можуть виникнути проблеми. Але, схоже, якщо вони прийдуть і проголосують, то президентом стане Петер Пеллегріні. У нього немає іншого шансу, окрім як апелювати до них, якщо він хоче бути обраним", – додав Вашечка.

Згідно з нещодавнім передвиборчим опитуванням, проведеним журналом "Фокус", Пеллегріні випереджає іншого головного претендента на посаду президента, Івана Корчока, лише на 1,5%: 34,4% проти 33,1% у першому турі. Однак за підтримки виборців вищезгаданих кандидатів він може перемогти Корчока з результатом 56% проти 44% у другому.

Немає жодних ознак того, що Пітеру Пеллегріні в останню хвилину доведеться здійснити ще одну поїздку до москви. Однак він вже завершив свій звичайний передвиборчий візит до Угорщини. 11 березня президентський фаворит, якого підтримує уряд, отримав червону доріжку в Будапешті. Хоча офіційно він є лише спікером парламенту Словаччини, Пеллегріні вітав не лише свого угорського колегу, але й президента Тамаша Сулика та, що найважливіше, прем'єр-міністра Віктора Орбана. Згідно зі звичайним дипломатичним протоколом, під час офіційних візитів іноземних високопосадовців приймають на своєму рівні.

Теплий прийом Пеллегріні був сприйнятий як чітка підтримка угорським урядом його кандидатури на посаду президента Словаччини. На спільній пресконференції Орбан відкрито похвалив Пеллегріні, заявивши, що мав честь працювати з ним, коли Пеллегріні був прем'єр-міністром, і за цей час угорсько-словацька дружба зміцніла, а вони знайшли спільні точки дотику, на яких можна будувати добросусідські відносини. Сьогодні найважливішою з цих спільних точок, за словами Віктора Орбана, є те, що обидві країни проводять "промирну політику", тобто виступають проти військової підтримки України і за примирення з росією.

Стаття також була опублікована словацькою мовою на icjk.sk та польською на frontstory.pl.

Джерело: VSquare