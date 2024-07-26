Новий уряд Естонії запроваджує жорстку економію для збільшення оборонних витрат – Bloomberg

Країна переживає найбільші скорочення з часів фінансової кризи.

Для посилення оборони Естонії проти загроз з боку росії естонці повинні прийняти подальше підвищення податків і скорочення державних витрат.

Про це заявив новий прем’єр-міністр, офіцер запасу в силах оборони Естонії Крістен Міхал, пише Bloomberg.

Коаліційний уряд Естонії, який уже бореться з найтривалішою рецесією в Європі, запровадив оборонний податок і найбільшу в країні хвилю скорочень бюджету з часів світової фінансової кризи.

Зміна податків включатиме підвищення на 2% прибуткового податку, корпоративного податку та податку на додану вартість, а також акцизів.

Ці кроки означають, що Естонія з населенням 1,3 мільйона людей тепер є другим спонсором оборонних витрат як частини економічного продукту серед 32 країн-членів НАТО.

“Декому не подобаються скорочення, декому не подобаються податки – все це дуже логічно. Було б чудово, якби був інший шлях. Але нам потрібно більше боєприпасів, і ці рішення мають бути ухвалені”, ‒ сказав Міхал.