росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро

Старша співробітниця Atlantic Council Елізабет Бро для читачів Центру аналізу європейської політики стверджує, що росіяни ведуть приховану війну проти Заходу і зараз націлилися на виробників зброї та логістику.

Швеція – останній союзник НАТО, який попередив про зростаючу хвилю саботажу з боку кремля і його агентів.

Можливо, це було лише питанням часу. Зараз Шведська поліція безпеки, яка відповідає за контррозвідку, повідомляє, що росія стежить за шведськими виробниками зброї. кремлівські агенти також проводять дезінформаційні кампанії проти оборонних компаній і навіть вдаються до актів саботажу.

У Німеччині влада попередила логістичну галузь про раптову хвилю інцидентів, пов'язаних із загорянням посилок під час транспортування. Навіть ті з нас, хто звик турбуватися про загрози для західних суспільств, були вражені таким розвитком подій. Зокрема підприємства, що виробляють зброю, повинні усвідомити, що сьогодні вони також є головними мішенями для вороже налаштованих суб'єктів.

"Ми [Шведська поліція безпеки] вже деякий час спостерігаємо ознаки зростаючої готовності росії йти на ризики, пов'язані з її діяльністю, що загрожує нашій безпеці. Це все – від операцій впливу до саботажу, і все це спрямоване проти Заходу і, як наслідок, проти Швеції", – заявив речник Шведської поліції безпеки Карл Мелін в інтерв'ю Шведському національному телебаченню 29 серпня. На особливу небезпеку такої діяльності, як попереджає Шведська поліція безпеки, наражаються виробники зброї. Підрив підтримки Заходу є однією з ключових цілей росії.

Шведська асоціація оборонної промисловості (SOFF), яка представляє оборонні компанії країни, повідомляє, що деякі з її членів вже помічають спроби росії завдати їм шкоди. А в Німеччині над об'єктами газової та хімічної промисловості за одну ніч хтось запускає до п'яти безпілотників-розвідників. Це не робота якихось безневинних ентузіастів.

Шведські оборонні компанії також зазнали кібератак, які спочатку були спрямовані не проти них (провідні оборонні виробники, що не дивно, мають хороший кіберзахист), а проти менших компаній у їхньому ланцюгу постачання. Такі атаки на ланцюги постачання стають дедалі популярнішими серед ворожих держав та їхніх помічників. Вони націлені на найслабшу ланку, і як тільки ця компанія заражається, вона ненавмисно поширює шкоду.

І це ще не кінець. Шведські оборонні виробники також стають об'єктами зловмисних кампаній впливу, які намагаються дискредитувати їх і їхню зброю. Такі кампанії, безумовно, покликані підірвати довіру людей до цих компаній, не кажучи вже про довіру українців до здатності західних союзників постачати їм корисне обладнання.

Зловмисники також намагаються отримати цифровий або фізичний доступ до сайтів виробників, щоб отримати інформацію про їхню діяльність або саботувати її. Хоча цього разу на сполох забили Шведська поліція безпеки і SOFF (а Швеція має непропорційно велику оборонну промисловість), оборонні виробники інших країн, звісно, також є мішенню для зловмисників. У Німеччині росія навіть планувала вбити генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall – це один з кількох планів вбивства, викритих американською розвідкою.

Вони є пріоритетною мішенню, оскільки виробляють продукцію, яка посилить стримування Заходу від російської агресії, а також тому, що у багатьох випадках західні уряди купують їхню зброю для відправки в Україну. Скандинавські та балтійські країни – Данія, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія та Швеція – посідають перші місця за відсотком ВВП, що виділяється на допомогу Україні.

Проблема набагато ширша, ніж просто виробники зброї. У Німеччині BKA (федеральна кримінальна поліція) і BfV (внутрішня розвідувальна служба) нещодавно попередили авіаційні і логістичні компанії про раптову появу посилок, які загорілися під час транспортування до європейських пунктів призначення.

Це не було випадковістю: посилки містили легкозаймисті рідини та запалювальні пристрої. У липні, наприклад, у логістичному центрі DHL в Лейпцигу загорілася посилка, відправлена з країни Балтії на іншу адресу в Європі, і вогонь поширився на решту контейнера, що її перевозив. BKA і BfV звернулися до німецьких авіаційних і логістичних компаній з проханням проінформувати своїх співробітників про підвищений ризик. Логістичні компанії кажуть, що вони посилюють контроль.

Компанії звикли до того, що час від часу їхні конкуренти вдаються до деструктивної і навіть незаконної поведінки, але, як і шкода, завдана виробникам зброї, інциденти, пов'язані з логістичними компаніями, вказують на інший напрямок: росія.

Звісно, ми не повинні автоматично припускати, що за кожним загадковим інцидентом стоїть кремль. Постійні суперечки про те, чи могла Україна саботувати газопроводи "Північний потік", слугують нагадуванням про це.

Однак шведська поліція безпеки вирішила публічно заявити про напад на оборонні компанії лише після того, як з'ясує, хто саме є зловмисниками. У листі до промисловості BKA та BfV зазначають, що значні витрати на пересилання посилок, які загорілися, істотно перевищують їхню вартість.

Інакше кажучи, відправники надсилали пакунки з наміром завдати шкоди. "Саморобні запалювальні пристрої були навмисно надіслані для того, щоб завдати шкоди компаніям, що займаються вантажоперевезеннями, та іншій логістичній інфраструктурі в західних країнах", – йдеться в листі двох відомств.

Саме в цьому і полягає суть. Щоб досягти успіху, ворожим державам та їхнім маріонеткам не потрібно виводити з ладу цілі галузі. Їм достатньо посіяти страх серед пересічних громадян. Дізнавшись, що їхні оборонні підприємства стали мішенню для росії, багато європейців можуть подумати, що допомога Україні та зміцнення власної оборони не варті такої ціни.

Однак це дозволить залякуванням взяти гору.

Кращий шлях – переконатися, що всі знають про загрози. Шведська поліція безпеки, BKA і BfV добре попрацювали. Без сумніву, незабаром ми побачимо ще багато втручань.

Джерело: CEPA