Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро

Старша дослідниця Атлантичної ради Елізабет Бро у своїй колонці для Politico розмірковує, як ускладнити для росії використання "тіньового танкерного флоту", аби запобігти торгівлі нафтою та шпигуванням за країнами НАТО в Балтійському морі. Вона вважає, що хоча повністю заблокувати цю підривну армаду неможливо, є кроки, котрі ЄС може зробити, щоб принаймні ускладнити росіянам життя.

"Тіньовий флот росії, який діє поза офіційним морським сектором і має незрозумілу власність, а також практично не має страхування, стає дедалі більшим головним болем, і зараз загрожує острову Готланду, а отже і Швеції", – пише Елізабет Бро у Politico.

Експертка зауважує, що оскільки ці судна не входять до складу жодних збройних сил, НАТО мало що може з ними зробити. І хоча Швеція зараз сподівається, що санкції ЄС можуть допомогти, це рішення буде повільним. "Отже, що робити тим часом?" – запитує авторка.

Вона зазначає, що аби дістатися до місця призначення, яким часто є індійські і китайські порти, російські тіньові судна змушені проходити через води деяких країн Північноатлантичного альянсу, оскільки значна частина російської нафти йде через порти Балтійського моря. Але подорож цих хитких, фактично незастрахованих танкерів через Балтійське море становить екологічний ризик для країн-членів НАТО і це посилюється тим, що тіньові судна перебувають у поганому стані. Що ще гірше, багато з них відмовляються від лоцманської проводки під час навігації складним і вузьким Великим Поясом Данії.

"На додачу до екологічної загрози, ці тіньові танкери також нещодавно почали з'являтися біля східного узбережжя Готланду, де вони беруть участь у ризикованих операціях перевантаження нафти з судна на судно. Вони роблять це за межами 12-мильної зони, що позначає територіальні води країни, а це означає, що навіть якщо тіньові судна перебувають у виключній економічній зоні Швеції, країна не може зробити майже нічого, щоб прибрати їх звідти", – наголошує Елізабет Бро.

На її думку, це важливо не лише тому, що їхня присутність є провокативною і може завдати величезної шкоди навколишньому середовищу, але й тому, що, як повідомили наприкінці квітня ВМС Швеції, ці танкери також перевозять комунікаційне обладнання, яке не потрібне жодному торговельному судну. Схоже, що вони виконують функцію підслуховуючих станцій.

Як наголошує експертка, ніщо з цього не дивує Сольвейг Артсман, яка все життя мешкає на Готланді. Артсман згадує, що у 2016 році автомобільний перевізник, який йшов зі Санкт-Петербурга, почав регулярно з'являтися біля порту Вісбю і просто стояти там, попри те що його машини не прямували до Вісбю. "Він заходив надзвичайно регулярно і завжди залишався надовго. І він завжди їздив туди й назад до Санкт-Петербурга... ", – розповіла вона. Артман зазначила, що згадала це судно, коли тут почали з'являтися інші тіньові судна. За її словами, якщо живеш на Готланді, то звикаєш до дивних речей.

Пізніше Елізабет Бро знайшла це судно автоперевізника, про якого згадувала Артсман: воно все ще ходить. Його присутність біля порту Вісбю, звісно, могла мати логічне пояснення, але на Готланді ніхто з ним не знайомий. Зрештою, це найбільш стратегічний острів Балтійського моря, а тепер і НАТО.

За словами авторки, дивні речі відбувалися на Готланді задовго до нинішнього протистояння з росією.

Так, вона розповідає про події квітня 1961 року, коли доглядач маяка в місті Няр, що на південно-східному узбережжі острова, помітив аварійний сигнал SOS зі судна, що стояло неподалік. Він негайно зателефонував до берегової охорони, а на сигнал SOS відповів приїжджий доглядач маяка. Обидва чоловіки помітили, що судно, схоже, стало на якір і йому не загрожує небезпека. Приблизно через 30 хвилин до маяка підійшли двоє радянських морських офіцерів – капітан судна і його підлеглий, які дісталися берега на рятувальній шлюпці. Молодший матрос швидко передумав і повернувся на судно, але капітан залишився, і, схоже, йому було про що поговорити. Пізніше, коли прибула берегова охорона і викликала поліцію, загадковий капітан виявився громадянином Литви і СРСР на ім'я Йонас Плескіс, який хотів втекти на Захід. Елізабет Бро зазначає, що це той самий Йонас Плескіс, якого згодом увічнили у фільмі "Полювання на "Червоний Жовтень".

"А 2007 року на Готланді з'явилася компанія з російським капіталом, яка попросила дозволу на ексклюзивну оренду східної гавані Сліте на кілька місяців. Артсман, яка на той час була членом ради острова, виступила проти того, щоб дозволити цій компанії це зробити, але вона програла і була обвинувачена в русофобії. Сьогодні, однак, зрозуміло, що розміщення цього бізнесу, можливо, було не найкращою ідеєю: це була компанія Nord Stream", – констатує аналітикиня.

Вона наголошує, що шпигунство на острові має ще більше значення тепер, коли Готланд є частиною НАТО. "Днями два автобуси з офіційними особами НАТО були в Сліте і сфотографувалися перед від'їздом", – розповіла авторці Сольвейг Артсман. І звісно, росія хоче знати, що Швеція і НАТО роблять на найбільшому острові Балтійського моря.

"Отже, що робити з сьогоднішнім тіньовим флотом і його подвійною загрозою – екологічною катастрофою і постійним шпигунством?" – ставить питання експертка.

За словами міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрьома, Європейська комісія погодилася боротися з тіньовим флотом у наступному раунді санкцій ЄС. Але хоча санкції проти цього небезпечного флоту, безперечно, краще, ніж їх відсутність, цей процес займе багато часу. Вважається, що флот складається з понад 1 400 суден, які необхідно ідентифікувати та розслідувати, а також знайти їхніх власників. Крім того, на кожне судно, що потрапило під санкції, принаймні ще одне, ймовірно, приєднається до флоту. Як зауважує авторка, управління з контролю за іноземними активами США вже запроваджує такі обмеження, і це кропітка робота.

Тим часом, на її думку, є два кроки, які країни ЄС можуть зробити, щоб швидко вплинути на "тіньовий флот": по-перше, за допомогою проєкту Європейського оборонного агентства "Морський нагляд" (MARSUR) Євросоюз може ідентифікувати і розслідувати всі підозрілі тіньові судна, що плавають у водах його країн-членів.

Крім того, як зазначає експертка, Європейський Союз може скористатися Планом дій щодо Балтійського моря. Ця міжурядова угода, яку росія також підписала (як і ЄС), є "стратегічною програмою заходів і дій для досягнення хорошого екологічного стану моря, що в кінцевому підсумку призведе до здорового стану Балтійського моря". Оскільки передача нафти з судна на судно, безумовно, не відповідає угоді, інші підписанти мають право спробувати втрутитися, коли такі передачі відбуваються.

"Ці два заходи не заблокують тіньовий флот – дійсно, неможливо заблокувати цю диверсійну армаду. Однак вони зроблять флот трохи менш небезпечним для Готланду, навіть незважаючи на те, що на острові й навколо нього продовжують відбуватися дивні й загадкові події. Така вже природа розташування острова між Заходом і росією", – завершує публікацію Елізабет Бро.

Джерело: Politico