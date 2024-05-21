Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля "Циклон"

Це був останній носій ракет "Калібр".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт". Жодних деталей Генштаб однак не надав.

Про втрату росіянами цього корабля вчора, 20 травня, казав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. У корабель поцілили в ніч на 19 травня, коли він стояв у Севастополі. Тоді ж поцілили у тральщик 266-М "Ковровець" Чорноморського флоту. Поточний стан кораблів (знищені вони або пошкоджені) невідомий.

Плетенчук додавав, що "Циклон" — останній носій крилатих ракет у Чорному морі. За його словами, що на півострові "Циклон" виконував роль протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С", але жодного пострілу він не зробив.

"Циклон" — це найновіший корабель Чорноморського флоту. Він став на чергування у морі влітку 2023 року. На озброєнні він має або мав крилаті ракети "Калибр" та протикорабельні "Оникси" (8 пускових шахт), а також морську версію ППО у вигляді зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-МЕ".