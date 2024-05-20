Чорноморський флот рф міг втратити останній носій "Калібрів" у Криму – ЗСУ
Про це сьогодні керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.
"Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет", – заяявив Плетенчук.
Він додав, що необхідно зачекати офіційного підтвердження інформації.
Вчора зранку ми повідомляли, що в Криму лунали вибухи: був знищений російський тральщик "Ковровец".
Проте вже сьогодні росіяни заявили, що Україна потопила в Криму ще один корабель, ймовірно, ракетоносій.