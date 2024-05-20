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Чорноморський флот рф міг втратити останній носій "Калібрів" у Криму – ЗСУ

20 травня 2024, 11:35
Чорноморський флот рф міг втратити останній носій
Фото: ria.ru
російська амрія могла втратити у Криму останній носій крилатих ракет – корабель "Циклон".

Про це сьогодні керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

"Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет", – заяявив Плетенчук.

Він додав, що необхідно зачекати офіційного підтвердження інформації.

Вчора зранку ми повідомляли, що в Криму лунали вибухи: був знищений російський тральщик "Ковровец".

Проте вже сьогодні росіяни заявили, що Україна потопила в Криму ще один корабель, ймовірно, ракетоносій.

 

Втрати росії на війнічорноморський флот рф

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