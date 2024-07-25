Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у своєму черговому тижневому огляді детально розписує ситуацію, яка склалася на кожному із фронтів, де росіяни просуваються і яка їхня подальша мета в цих просуваннях. Він проаналізував операції зі створення плацдарму в Кринках і вважає, що попри великі втрати (плацдарм на певному етапі став непотрібним і мав бути залишений), він все ж виконав свою місію: відволік значні сили орків, а українці змогли завдати їм значно більших втрат.

Війна закінчиться, якщо путіна загнати в кут. росія несе втрати надреально швидко, тож проблема у союзниках України

Минулого тижня Україна підтвердила відступ, який, ймовірно, мав відбутися вже давно. Хоча ця операція і не була успішною, вона все ж послужила життєво важливим цілям. Численні жертви не будуть марними.

Понад половина липня вказує на те, що Україна розпочне нові контрнаступальні операції до вересня, коли літня кампанія москви завершиться. Цього тижня Зеленський припустив, що війна може закінчитися до нового року, і він має рацію. За умови підтримки, якої вона потребує і на яку заслуговує, Україна може прорвати фронт орків, зануривши військову систему путіна в кризу.

Іноді саме так можна примусити когось сісти за стіл переговорів. Японія не здалася беззастережно союзникам наприкінці Тихоокеанської війни. Її лідери хотіли потрапити під американську окупацію, щоб уникнути радянського вторгнення. Це одна з причин, чому Друга світова війна технічно не закінчилася: москва досі окупує японську суверенну територію, і цей контроль ніколи не був закріплений мирним договором. Японія уклала угоду, яка дозволила імператору Хірохіто залишитися на своїй посаді, по суті замінивши японський військовий уряд на американський.

Прошу вибачення у багатьох американців, які вважають, що атомні бомби закінчили війну, але японська імператорська армія була щаслива пожертвувати всім японським материком за умови, що її вотчина в окупованих Китаї та Кореї залишатиметься в безпеці. Саме раптова і несподівана втрата приватної армійської імперії внаслідок масованого радянського вторгнення змусила Японію капітулювати, а не загроза того, що її міста будуть спалені за кілька хвилин, а не годин. Від вибухів звичайних фугасних бомб у березні 1945 року в Токіо загинуло майже стільки ж японських цивільних, скільки загинуло в Хіросімі пізніше того ж року.

Війна – це політика: системи однакові. путін перестане нападати лише тоді, коли хтось його змусить. На щастя, його армія витрачає свої ресурси з неприпустимою швидкістю. Ситуація зміниться, і, ймовірно, швидше, ніж багато експертів сьогодні вважають можливим.

У геополітичному плані це був доволі напружений тиждень, коли путін продовжував викидати хороші гроші на погані справи з мінімальними результатами. Найбільша новина з усіх надійшла в неділю: Джо Байден нарешті змирився з неминучим і відмовився від своєї проклятої спроби переобратися на другий термін, підтримавши свою віцепрезидентку Камалу Гарріс. Це, ймовірно, хороша новина для України з причин, про які я розповім далі.

Протягом усього тижня з'являлися цікаві звіти, які значною мірою характеризують перебіг війни протягом наступних шести місяців. Чудовий аналіз аналітиків Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) Джека Вотлінга, Ніка Рейнольдса та Олександра Данилюка детально описує, що пішло не так у контрнаступі України влітку 2023 року. Крім того, Reuters опублікувало детальний аналіз вузьких місць у виробництві артилерійських боєприпасів у всьому демократичному світі.

Коротко кажучи, війну проти путіна можна виграти. Вона вже могла б бути виграна, якби ключові лідери демократичного світу не були неосвіченими кар'єристами, які переслідують власні інтереси (вітання Джейку Саллівану). Те, як за останній місяць так рішуче змінилися медіанаративи про адміністрацію Байдена, дуже переконливо свідчить на користь моєї тези про те, що ЗМІ також не в змозі точно відобразити те, що відбувається в Україні.

Військова доктрина США і НАТО глибоко хибна. Коротко підсумки тижня

Моє твердження про те, що панівна військова доктрина у США і НАТО є глибоко хибною, також підтверджується вагомими доказами. Кампанія України у 2023 році була майже приречена з самого початку через два фактори: недостатні ресурси і оперативний план, розроблений комітетом. Політичні чинники втручалися в ефективне прийняття рішень і планування, що посилювало обидві проблеми.

Але як НАТО, так і вище українське керівництво не визнали нагальної потреби змінити масштаби операцій, щоб впоратися з мережевою епохою. Вражаючі бронетанкові прориви Другої світової війни і війни у Перській затоці 1991 року були аномальними. Перемога на полі бою – це питання створення абсолютного домінування на тактичному рівні для створення паралічу на оперативному, по одному фронту за раз.

Для того, щоб виграти цю війну, Україна повинна отримати більше військового спорядження. Але вона також має запровадити нові найкращі практики управління бойовим простором, який є набагато більш хаотичним на рівні землі, ніж всеохопне спостереження з дронів і майже миттєвий зв'язок, як про це думають лідери. Серед професіоналів оборонного сектору мають відбутися серйозні культурні та інтелектуальні зміни, поки ще не пізно, оскільки геополітичні тенденції рухаються в одному напрямку: роки запеклої, жорстокої війни, поки не буде досягнута нова точка врегулювання.

Розуміння війни в Україні, як і будь-якої іншої наукової проблеми, вимагає застосування цілісної теорії для структурування досліджень. Саме для цього і потрібна теорія, і саме тому я переважно використовую теорію систем для свого аналізу. Єдине обмеження, з яким стикаються звіти RUSI, якими б якісними вони не були, полягає в тому, що вони залишаються прив'язаними до концепції війни, яка надто схожа на досвід останніх днів Другої світової.

Глибоке занурення в цю тему потребує окремої публікації, однак, у майбутньому. Зараз я розповім про події на фронтах, а потім детально зупинюся на результатах боїв за Кринки та наслідках політичних подій за кордоном.

Основні висновки минулого тижня для тих, хто має обмежений час:

російські війська продовжують тиснути на українських захисників на Харківському і Торецькому фронтах, обмінявши ще понад 7000 життів на кілька зруйнованих сіл.

путін не полишає надії відвоювати великий шматок Харківщини, але провал операцій під Вовчанськом та Липцями віщує погане майбутнє наступальних дій орків.

Україна відійшла з Кринського плацдарму, ймовірно, через кілька місяців після того, як його слід було залишити. Урок: чи то рейд, чи то штурм при перетині водної перешкоди, не затримуйтесь на вразливому плацдармі, коли він навряд чи буде рухатись.

Атаки безпілотників на великі відстані стають серйозною загрозою для російських військових зусиль, продовжуючи знаходити нові цілі і погано захищені шляхи для ударів по вже існуючих.

Польща і Україна досягли неконкретних домовленостей щодо F-16, які, схоже, дозволять українським пілотам літати туди і назад через кордон. Це надасть змогу проводити багато заходів із технічного обслуговування F-16 на території НАТО.

Президентські перегони у США щойно стали реальністю. Гарріс опинилася в ситуації, коли їй майже доведеться бути жорсткішою щодо путіна, ніж Байдену. Це може відвернути Трампа і республіканців від мовчазного союзу, який крило Венса-Маска уклало з москвою.

Детальний огляд фронту. F-16 вже в Україні?

На авіаційному фронті в Україні все ще домінує очікування тактичних керованих ракет класу "повітря-земля" Viper: нещодавня заява москви про F-16, помічені над Одесою, і категоричне заперечення Румунії, що це були румунські літаки, призвели до заяв про те, що ці ракети вже діють в країні. Зеленський, зі свого боку, наполягає на тому, що Україна їх не бачила, що може означати майже все, що завгодно, якщо взяти до уваги альтернативні переклади. Наприклад, якщо під "поставкою" F-16 за якимось контрактом мається на увазі, що Зеленський потисне руку пілоту після того, як вони приземляться в Києві, тоді цілком справедливо, що він не бачив F-16, хоча деякі з них вже виконують польоти над заходом України.

Якби я спостерігав за інтеграцією Viper, я б, наприклад, хотів, щоб пілоти виконували посадку "на дотик" на віддалених злітно-посадочних смугах, аби переконатися, що наземні екіпажі виконують рутинну роботу з очищення злітно-посадочної смуги від уламків в холодну пору року. Ви хочете бути впевненими, що виснажені екіпажі під обстрілами зможуть безпомилково виконати кожну операцію з контрольного списку; іноді автономія парадоксальним чином означає суворе дотримання певних правил. Авіатори ВМС і морської піхоти США живуть так споконвіку, і саме тому "Айк" не втратив нікого під час свого тривалого патрулювання в боях з хуситами.

Хоча цілком можливо, що Україна базуватиме всі свої F-16 на базі під Києвом, під захистом потужної столичної системи ППО, здатність москви пробити кілька ракет крізь будь-який захист означає, що розподілення є більш безпечним варіантом. F-16 в самому центрі України будуть більш живучими, якщо російські розвідувальні дрони не зможуть виявити їх в реальному часі.

Одна з підтверджених новин – Польща погодилась підтримати українські операції з використання Viper. Якщо літаки, які потребують серйозного або тривалого технічного обслуговування, наприклад, заміни двигунів, зможуть вільно перетинати кордон, це зменшить ризик втрати цінних людей в результаті удару росіян.

vосква зараз активно проводить вбивства і саботажні операції по всій Європі і, можливо, навіть далі, тому немає місця, яке було б повністю безпечним. На щастя, не схоже, що кремль готовий ризикувати відкритим конфліктом з НАТО, завдаючи прямих ударів по базах, які підтримують українські військові зусилля з Польщі. Принаймні поки що, і, можливо, ніколи, завдяки Україні. Цілком очевидно, що, незважаючи на деградацію армії, НАТО може знищити більшу частину основних звичайних сил і засобів путіна по всьому світу за кілька днів. Його солдати можуть дійти до столиці якоїсь балтійської країни, і там вони загинуть або здадуться в полон.

Наземна війна. Стратегія москви ґрунтується на виснаженні ресурсів України, але її головна слабкість – централізація

Що стосується наземної війни, то низка українських джерел припускає, що москва надає пріоритет бойовим діям на Харківщині. Ймовірно, для цього є кілька причин. Оскільки обмеження на використання високоточних ракет США і НАТО в самій росії все ще діють, москва має зручну безпечну гавань всього за 80 км від лінії фронту. Авіація з баз, що знаходяться всього в п'ятнадцяти хвилинах польоту від точок запуску планерних бомб, може грати в карусель бомбардувальників, вивільняючи безперервний потік неточної, але дуже руйнівної зброї.

Стратегія москви ґрунтується на виснаженні ресурсів України, що призводить до одночасних операцій на кількох фронтах. На жаль для орків, які вмирають, їхні офіцери не визнають застарілість старої рашистської доктрини. Вони все ще імітують тактику Червоної армії часів Другої світової війни. Занадто багато американських і натовських офіцерів роблять те саме, зі схожими результатами.

На північному крилі Харківського фронту продовжуються інтенсивні бої, особливо за Вовчанськ або радше за те, що від нього залишилося. За повідомленнями, українські війська маневрують, щоб зайняти позицію для флангової атаки на російські підрозділи, які намагаються обійти українські позиції в північній частині міста з флангу. У москви все ще залишаються десятки солдатів, заблокованих на промисловому об'єкті, які виживають завдяки тому, що можна скинути з безпілотників.

Загальна ситуація у Вовчанську станом на липень 2024 року. Базова карта від Project Owl OSINT. Можливі українські контратаки показані пунктирними стрілками. Червоним кольором позначені спроби росіян розблокувати війська, що перебувають в облозі.

На південному крилі Харківського фронту відбулося кілька спроб прориву російських військ до річки Оскіл. Мета москви здається простою: обійти українські з'єднання, що закріпилися ближче до Куп'янська та Лиману, а потім використати водосховище річки як щит для одного з флангів. Це буде нелегко.

Українські війська утримують низку хребтів, що простягаються переважно з півночі на південь, а проміжки між ними зазвичай мають водну перешкоду, що проходить через каньйон. Коли російські війська намагаються обійти українських захисників у цих низинних районах, вони часто потрапляють у смертельні зони.

Зворотний схил за хребтом важко прострілювати з протилежного боку, він пропонує укриття від прямого вогню. Щоразу, коли орки піднімаються на гребінь хребта, вони стають надзвичайно вразливими для вогню з протилежного схилу, а також з наступного хребта, що створює значний потенціал для засідки.

Харківсько-Куп'янський напрямок, 22 липня 2024 року.

Проблема, з якою стикається Україна у випадку з Осколом, полягає в тому, що ділянка водосховища досить широка, і це ускладнює пересування через нього, тому українські війська повинні отримувати постачання з берега, що перебуває під загрозою. Залізниця, що з'єднує Ізюм із Куп'янськом, проходить на східному березі через Борову, і якщо Куп'янськ можна постачати з Харкова, то якщо москва прорветься через Вовчанськ, цей маршрут може стати ризикованим. Тому Україна навряд чи просто відійде за Оскіл, щоб зменшити кількість бойових сил, необхідних для прикриття цього району, хоч як би привабливо це не виглядало з точки зору вивільнення сил для ведення бойових дій в іншому місці.

Торецьк залишався головним об'єктом російських операцій цього тижня, і москва діяла саме так, як і очікувалося. Тобто, вона все ще намагається утримати плацдарм, який захопила в околицях Торецька, просунутися у Часів Яр і убезпечити лінію Вовчої.

На ділянці фронту в районі Часового Яру раніше спостерігалося незначне просування, лише спроби москви утримати більшу частину території на захід від каналу, який формує головний оборонний фронт України. росія продовжує здійснювати невеликі просування в напрямку Сіверська, на північ, але на даному етапі ніякої кризи не спостерігається.

Сектор Покровськ-Вовча, 22 липня 2024 року. UA Map має чудову топографічну основу, щоправда, українською мовою. Нью-Йорк – у верхньому правому куті, Авдіївка – внизу.

На півночі ситуація залишається тривожною: російські війська окупували невелике село Прогрес. Вони також продовжують просуватися до Воздвиженки, одного з небагатьох сіл, за яке Україні дійсно потрібно боротися. Якщо москві вдасться просунутися далі, в район траси, що з'єднує Костянтинівку і Покровськ, це буде дуже погано.

Окупація Прогресу менш значуща, але теж викликає занепокоєння, оскільки він стоїть на лінії хребта, що веде до Покровська, і мав би бути захищеним. Я вважаю будь-яку велику атаку орків у цьому напрямку марною, але це не означає, що путінські головорізи не спробують прорватися через 47-му механізовану бригаду, яка вже давно потребує перепочинку після більш ніж року важких боїв. Якщо я помиляюся щодо наміру москви перенести вагу свого наступу на північ, щоб спробувати оточити Нью-Йорк і Торецьк, то першим кроком до форсування Вовчої буде закріплення на височині на півночі, що виходить на фланги лінії фронту.

Я не думаю, що це станеться або спрацює, якщо москва спробує це зробити, тому що Україна вже повинна мати дуже потужний комплекс укріплень, і чим далі від Авдіївки, тим важче буде постачати фронтові підрозділи. Але Україна все одно має застрахуватися від такої можливості, як вона це робить у низці інших місць.

Сюди входить довгий фронт на Азовському морі між Дніпром і Вугледаром. Є певні ознаки того, що росія може спробувати відкрити ще одну вісь нападу, щоб розпорошити українські сили і не дати їм змоги зібрати резерви для майбутніх наступальних операцій.

Українська кампанія з нанесення ударів на великі відстані за допомогою безпілотників продовжує приносити свої плоди. Допоки москва рішуче налаштована ігнорувати суверенітет України, Київ має всі стимули і навіть зобов'язаний завдавати шкоди фізичній здатності ворога вести війну скрізь, де можна завдати болю, не обираючи за мішень цивільне населення. І якщо нанести на карту всю критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність будь-якої країни, то стане цілком очевидно, що росія ніяк не зможе заповнити всі прогалини у своїй протиповітряній обороні.

Найкращим довгостроковим рішенням проти безпілотників-бомбардувальників будуть безпілотники-перехоплювачі, але Україна має ключові переваги в цьому виді боротьби, навіть якщо москва успішно адаптується. Маючи меншу територію, Україна має більше шансів створити патрулі протиповітряної оборони, які можуть запобігти порушенню повітряного простору більшості ворожих БПЛА. Натомість путіну доведеться справлятися з постійним потоком безперервних ударів по нафтопереробних заводах, електропідстанціях, заводах і аеродромах у нескінченній грі в "убий крота".

Найбільшою слабкістю москви є її суттєва централізація. Будь-яке суспільство, де правлять олігархи, потребує великих об'єктів, які легко контролювати. Децентралізація є протиотрутою від авторитаризму, і, на щастя для України, її власний народ починає діяти задовго до того, як до цього долучиться уряд.

По всій Україні заводи з виробництва безпілотників наполегливо працюють, десятки розробників працюють незалежно, щоб досягти конкретних цілей. росія, можливо, здатна масштабуватися швидше, ніж Україна, але не встигли орки показати новий безпілотник, як українці вигадали щось своє.

Фантастичний репортаж, опублікований цього тижня в Euromaidan Press, демонструє, як швидко Україна демократизує повітряну підтримку. В той час як російські безпілотники продовжують завдавати шкоди обладнанню на місцях, майже кожен пропагандистський канал орків показує, що безпілотники втрачають сигнал управління за секунди до зіткнення з Abrams або Bradley.

У мережеву епоху адаптивна здатність, вкладена в найнижчий можливий рівень, – це те, як оборонні сили здатні генерувати тривалу потужність в декількох основних режимах. Команда з належною підтримкою може досягти неймовірних результатів.

Проте один із найбільших уроків цієї війни полягає в тому, що недостатня підтримка прирікає на провал навіть найкращі плани. Старий Ервін Роммель, як виявляється, глибоко помилявся в тому, на чому наполягав у своїх мемуарах: офіцери тилу насправді не здатні витискати з машини більшу продуктивність до нескінченності.

Нерозуміння необхідності поєднання місцевої автономії з адекватною постійною підтримкою стало причиною того, що корпус "Африка", попри всі свої приголомшливі перемоги, врешті-решт зазнав поразки. Це також є причиною зловживання США і більшою частиною НАТО німецькою концепцією командування місіями.

Я прибережу це для іншого разу. Зараз варто уважно поглянути на битву за Кринки, що нещодавно завершилася на Херсонсько-Дніпровському фронті.

Кринки та Дьєпп. Жертви не будуть марними

Минулого тижня з'явилася новина про те, що українські морські піхотинці залишили плацдарм через Дніпро біля Кринок. Я був радий почути це, хоча і розчарований тим, що можливість забезпечити більш широкий плацдарм над річкою втрачена. Принаймні на даний момент.

Тут слід зробити застереження: українські підрозділи все ще воюють за Дніпро біля Кринок, переважно нижче за течією, в районі Придніпровського. Але основний плацдарм, який колись просувався трохи далі за нині зруйноване село Кринки, був евакуйований.

Незважаючи на те, що українські війська залишили територію, за яку вони так важко боролися, втративши багато людей (понад тисячу загиблих), отримані уроки допоможуть Морській піхоті України перейти через лінію фронту в майбутньому. Битва за Кринки дуже нагадує затяжну версію Дьєпського рейду, здійсненого переважно канадськими військами на окупованому Німеччиною узбережжі Франції у 1942 році.

На той час ця операція вважалася кривавою поразкою, але стала експериментом, який проклав шлях до успішної висадки в Нормандії у День Д два роки потому. Жертви, принесені багатьма солдатами в Дьєппі, не були марними. Нехай так буде і в битві за Кринки.

Для довідки: з жовтня минулого року Україна утримувала угруповання чисельністю близько 100-200 осіб через Дніпро нижче зруйнованої росіянами дамби Нової Каховської ГЕС. Кілька інших невеликих плацдармів, схоже, також були захоплені, але цей був найбільшим і найближчим до захоплення території, яку москва не може дозволити собі втратити.

Кринки: потенціал (синій) і реальність (червоний). Маючи F-16, Patriot, достатньо снарядів і набагато більше катерів, Україна може спробувати ще раз.

Дорога, що з'єднує населені пункти вище і нижче за течією, впритул наближається до русла Дніпра біля Кринок. Вона також проходить через своєрідний канал між лісом і дачними ділянками вздовж берегів річки та Олешківськими пісками – широким і рідколісним простором, який важко перетнути. Численні відеозаписи з дронів FPV показують, що у цій місцевості полюють на окремих орків. Захоплення плацдарму, який перерізав би це сполучення, зробило б кілька громад, розташованих нижче за течією, вразливими до того, як орки змогли б відреагувати.

російські підрозділи, послані витіснити українських морських піхотинців, натрапили на справжній рій безпілотників. Утримуючи вищу позицію на протилежному березі, Україна також використовувала танки для прямого обстрілу ворожих позицій. Якби це було можливо, українці могли б закріпитися на далекому березі, наростити сили, а потім прорватися до Криму.

Не маючи достатньої артилерійської та повітряної підтримки, наступ загруз у статичних позиційних боях, які з часом почали втрачати сенс. У грудні вже було широко відомо, наскільки небезпечною стає переправа через Дніпро з припасами і заміною, але російські війська зазнавали відчутних втрат. Спочатку Україна мала щось схоже на тотальну безпілотну перевагу, але з часом москва перекинула в окуповану Херсонщину достатню кількість військ і техніки, щоб регулярно обстрілювати українські катери. Коли саме село було буквально стерте з лиця землі, морським піхотинцям довелося задовольнятися тим, що дозволяв болотистий ліс біля річки.

Невідомо, скільки українців загалом воювало на Кринському плацдармі – я б оцінив від десяти до п'ятнадцяти тисяч. Ніколи не було більше 100-200 осіб, які переправлялися через річку одночасно, ротація відбувалася кожні кілька днів або тижнів, але особовий склад зазнавав втрат в середньому від 2 до 4 осіб щодня. Понад триста підтверджених загиблих були повернуті за лінію фронту, а більше семисот морських піхотинців вважаються зниклими безвісти – багато тіл впали в річку, що робить їхнє вилучення майже неможливим.

Власні видимі втрати москви становлять бригаду техніки і щонайменше кілька тисяч загиблих. Додавання поранених означає, що українці вибили дивізію орків, припускаючи співвідношення втрат приблизно 1:3 на користь України. москва була змушена потроїти чисельність своїх військ у регіоні, відтягнувши на себе набагато більше солдатів, ніж це зробила Україна.

Операція не була провальною, але з плином часу, коли москва посилила свою оборону, утримання плацдарму не виправдало себе. Відмова визнати це цілком могла сприяти усуненню старшого українського офіцера Содоля протягом останніх тижнів.

На війні доводиться ризикувати, але як тільки порушуються певні припущення планування або умови безпеки, настає час оголосити про це і повернутися додому. Спочатку ця операція мала багато переваг і мала сенс. Вона досягла певної міри несподіванки і, якби її продовжили, могла б забезпечити значний плацдарм. Але відсутність артилерійської і бронетанкової підтримки зробила надзвичайно складним завданням вибити ворожу піхоту з бункерів і будинків.

Що ще гірше, десятки атак планерних бомб щодня унеможливлювали утримання будь-якої позиції. Успішна засідка українських Patriot на кілька бомбардувальників Сухого на деякий час перервала повітряну підтримку москви, але ризик бути поміченими дронами і атакованими "Ланцетами" або "Іскандерами" означає, що системи ППО дальнього радіусу дії – або принаймні їхні радари і засоби управління – зазвичай знаходяться на відстані 100 км від фронту, що ускладнює надійне перехоплення винищувачів орків до того, як вони випустять своє корисне навантаження.

Мобільність, необхідна для ухилення від атак планерних бомб, ускладнюється браком катерів, які наразі є єдиним засобом транспортування людей і матеріалів через Дніпро. Україна могла б побудувати понтонні мости, але в кінцевому підсумку планерні бомби або безпілотники зруйнують їх. Для захисту мостів необхідна тісна підтримка з боку протиповітряної оборони, тому для їхнього захисту Україні доведеться мати батарею Patriot і постійний патруль F-16, а також значні засоби захисту від БПЛА.

Ще минулої весни я сподівався, що Україна зможе розосередити війська на островах у дельті Дніпра і підготуватися до більш потужного наступу. Густа рослинність у цій місцевості і відносно високий рівень води наприкінці весни теоретично могли б дозволити таку кількість переправ на човнах, підкріплених інтенсивною радіоелектронною боротьбою, що російські безпілотники не встигали б за ними. Але якщо у вас недостатньо човнів, то не так вже й багато можна зробити.

В амфібійних операціях час має вирішальне значення навіть більше, ніж у звичайному бою. Водні перешкоди мають тенденцію спрямовувати рух, а більш широкі з них вимагають складної інфраструктури для пересадки наземних підрозділів на плавзасоби і висадки з них. Щоб перетнути водойму без мосту, потрібні ретельно синхронізовані, швидкі рухи. Висаджуючись на один острів за іншим під час переправи через Тихий океан, американські морські піхотинці виявили, що існує єдиний ефективний алгоритм, необхідний для успішної висадки десанту.

Спочатку ви встановлюєте здатність швидко вражати будь-яку ціль. Після запеклого і всебічного обстрілу, який підтримується корегувальниками, війська висаджуються імпульсно і переслідують надзвичайно прості цілі, які здебільшого полягають у зачистці ворожих позицій. Постійна вогнева підтримка необхідна для того, щоб мінімізувати вогонь ворожої артилерії та запобігти надходженню підкріплень на плацдарм, але саме від військ на березі залежить швидка перемога над супротивником.

По суті, ви повинні паралізувати ворога в секторі, а потім штурмувати його в глибину, щоб створити відносно безпечну захищену зону. Лише після цього можна висадити важку техніку, яка повинна має прорватися через периметр утримання, який ворог напевно створить.

Правду кажучи, це стає основною моделлю того, як мають проходити практично всі сучасні наземні операції. Безпілотники настільки ускладнюють поповнення запасів, а мінні поля настільки обмежують пересування, що кожна атака нагадує штурм пляжу – немає жодного маневру, окрім вибору місця для удару і часу для втечі. Це неминуче призводить до того, що інтенсивні й тривалі бої на тактичному рівні на кількох широких фронтах стають кращим способом розгрому воєнної системи противника, ніж щільний, вузький прорив.

Дьєпський рейд у серпні 1942 року тривав не так довго, як Кринський плацдарм, але з 10-тисячного війська понад 1000 осіб загинуло і 2000 потрапило в полон. Більшість втрат припала на 5-тисячний канадський десант, який добре воював, але був приречений на поразку через невдалий план.

Операція в Дьєппі мала кілька різних причин. Одна з них полягала в тому, щоб відволікти німецькі повітряні частини у Франції і виснажити їх. Інша – допомогти переконати Радянський Союз у тому, що союзники просуваються до відкриття другого фронту в Європі, на що Сталін вже натякав, що це має статися, інакше він розглядатиме можливість укладення сепаратного миру.

Зрештою ця поразка стала важливим уроком, який зробив можливим подальшу висадку в Нормандії у 1944 році. Українські морські піхотинці, що воюють у Кринках протягом останніх місяців, принесли подібну жертву, на додачу до того, що завдали ворогу набагато більшої шкоди в абсолютному і відносному вираженні, ніж під час Дьєпського рейду.

Існує нескінченна кількість причин, чому план битви може розвалитися. Жоден план не виживає після першого контакту, як каже стара пісня, а на хаотичному полі бою сучасності плани майже завжди йдуть шкереберть. Ключем до успіху є створення високоздібних, адаптивних організмів, здатних самостійно знаходити найкращий спосіб завдати шкоди ворогу в призначеній їм зоні відповідальності.

Всі ешелони вищого порядку існують для того, щоб дати можливість командам, які перебувають у контакті, перемагати і перехитрити ворога. Вони мають координувати різноманітні засоби підтримки, щоб забезпечити їхнє прибуття туди, де вони потрібні, в потрібний час.

Україна ще не покінчила з операціями по той бік Дніпра, і це ще далеко не кінець. Хоча на початку цього року я сподівався, що українці вже зможуть розширити плацдарм, стає очевидним, що перехід до більш агресивної позиції відбудеться у вересні. До того часу москва витратить більшу частину своїх ресурсів, тоді як Україна нарешті отримає артилерійські поставки в достатній кількості, щоб перемогти орків спочатку на одному, а потім і на додаткових фронтах.

Для підготовки й оснащення нових українських сухопутних підрозділів знадобиться щонайменше вересень, щоб вони стали боєздатними формуваннями. Очевидно, що ця робота вже ведеться, і в результаті певної внутрішньої реорганізації було створено до чотирнадцяти укомплектованих бригад, які тепер потребують сучасного обладнання. За два місяці, за умови надходження поставок, це може бути зроблено. Більша кількість, ймовірно, перебуває на відновленні.

Від того, де вони будуть дислоковані, якою чисельністю і наскільки ефективно діятимуть, залежатиме, чи зможе Україна помітно змінити ситуацію на місцях до зими. На щастя, децентралізований наступальний підхід не буде настільки вразливим до примх погоди. Оскільки наступальний потенціал України все більше залежить від створення періодів тотального домінування на обраному полі бою, саме в ті моменти, коли погода сприяє, українські війська можуть зробити свої найбільш агресивні кроки.

Однак спочатку їм потрібна матеріальна підтримка в тих обсягах, до яких я та інші закликали з 2022 року. Ви ж не просите когось побудувати будинок і не даєте йому лише частину необхідних пиломатеріалів. Звичайно, якщо тільки вашою українською політикою не керує людина, яка намагається зобразити Рейгана зразка 1988 року і його улюбленець з клубу Ліги Плюща, що складається з людей, які погоджуються на всі сто відсотків. Однак це зміниться через шість місяців.

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