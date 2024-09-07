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Україна готується до тривалих боїв в Курській області, щоб "знекровити" окупантів – Business Insider

07 вересня 2024, 20:07
Україна готується до тривалих боїв в Курській області, щоб
iakursk.ru
Однак продовження Курської операції несе великі ризики для України. Потрібно зважати на ціну успіхів і невдач, кажуть експерти.
Українські сили в Курській області готуються до тривалого бою і можуть планувати "знекровити" росіян, які зараз на території України.
 
Про це заявив у коменатрі Business Insider Меттью Севілл, експерт з військової стратегії аналітичного центру Royal United Services Institute і колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
 
План України утримувати територію в Курській області росії може дати її силам шанс "знекровити" росіян, втягнувши їх у жорстоку, виснажливу боротьбу, яку ведуть українці на власній землі.
 
Українці розпочали штурм території росії 6 серпня і станом на минулий тиждень, за оцінками військових, контролювали майже 800 квадратних кілометрів. Ця цифра перевищує територію, яку росія захопила в Україні цього року.
 
Вторгнення застало зненацька росію та світ, у тому числі міжнародних партнерів України. Ще одним потрясінням стало те, що українські сили утримали захоплену територію, продовжуючи наступати, хоч і помітно повільніше.
 
Якщо Україна зможе окопатися й утриматися, то спроби росії дати відсіч Україні в Курській області також можуть призвести до великих втрат - особливо з огляду на те, скільки російських солдатів на цьому напрямку погано навчені.
 
Заступник директора ЦРУ Девід Коен наприкінці минулого місяця заявив, що відвоювання Курської області в України буде "важкою битвою" для росії, а Майкл Бонерт, експерт із військових питань корпорації RAND, що відвоювання території "обійдеться росіянам дуже дорого".
 
Успіхи України також виявилися досить бентежними для російської армії та для путіна, який хоче спроектувати образ влади та безпеки для росіян.
 
Крім того, це несподіване вторгнення російської території дозволило Україні відновити ініціативу після місяців виснажливої ​​оборонної позиції.
 
Але щодо того, чи було воно того варте, Севілл сказав, що можуть пройти "тижні чи місяці", перш ніж стане зрозуміло.

 

війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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