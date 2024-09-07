Україна готується до тривалих боїв в Курській області, щоб "знекровити" окупантів – Business Insider

Однак продовження Курської операції несе великі ризики для України. Потрібно зважати на ціну успіхів і невдач, кажуть експерти.

Українські сили в Курській області готуються до тривалого бою і можуть планувати "знекровити" росіян, які зараз на території України.

Про це заявив у коменатрі Business Insider Меттью Севілл, експерт з військової стратегії аналітичного центру Royal United Services Institute і колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

План України утримувати територію в Курській області росії може дати її силам шанс "знекровити" росіян, втягнувши їх у жорстоку, виснажливу боротьбу, яку ведуть українці на власній землі.

Українці розпочали штурм території росії 6 серпня і станом на минулий тиждень, за оцінками військових, контролювали майже 800 квадратних кілометрів. Ця цифра перевищує територію, яку росія захопила в Україні цього року.