Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ

Команди Трампа та Гарріс продовжують працювати над тим, щоб завоювати прихильність виборців у штатах, які вагаються. Чи змінили нещодавні дебати кандидатів розклад сил на цих президентських перегонах і чого варто очікувати далі – читайте в огляді американських ЗМІ про проведені дебати.

Американська Wall Street Journal запропонувала п'ять найбільш важливих моментів дебатів Дональда Трампа та Камали Гарріс. Видання наголошує, що віцепрезидентка Гарріс неодноразово переходила в наступ під час палких дебатів з Трампом у вівторок, коли вони сперечалися про економіку, аборти, зовнішню політику і розмір натовпу на їхніх мітингах.

Історичний вступ. Та думки про економіку

Трамп і Гарріс на своїй першій офіційній зустрічі потиснули одне одному руки на початку очної ставки – формальність, яку Трамп і президент Байден пропустили під час червневих дебатів. Гарріс, одягнена в темний костюм, підійшла до Трампа і представилася: "Камала Гарріс".

Як зазначає WSJ, вони швидко розпочали гострий обмін думками про економіку, оскільки Гарріс оголосила себе захисницею середнього класу, а Трамп рекламував свої плани щодо тарифів. Він розкритикував її за те, що вона керувала в період високої інфляції, яка знизилася, але залишила багатьох американців в шоці.

Трамп наполягав на тому, що він керував сильною економікою до пандемії COVID. "Вона марксистка, – стверджував він. – Всі знають, що вона марксистка. Її батько – марксистський професор економіки".

Поки Трамп говорив, Гарріс продовжувала дивитися на нього і хитати головою. Вона сказала, що Трамп знизить податки лише для мільярдерів і корпорацій. "У Дональда Трампа немає плану для вас", – заявила Гарріс.

Трамп бореться проти абортів. Але яке відношення він має до жіночого тіла?

Як зазначає WSJ, опинившись в епіцентрі гострої дискусії щодо абортів, Трамп заявив, що це питання краще залишити на розсуд штатів, але не сказав, чи накладе він вето на національну заборону абортів як президент.

Видання наголошує, що аборт є головним питанням для багатьох виборців після рішення Верховного суду 2022 року скасувати рішення у справі Ро проти Вейда (історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень – iPress). Минулого місяця Трамп припустив, що підтримає референдум, який скасує шеститижневу заборону на аборти у Флориді, але потім відмовився від цієї заяви на тлі критики з боку активістів, які виступають проти абортів.

Гарріс сказала, що рішення Верховного суду спричинило заборону абортів у багатьох штатах, згадавши про жінок, які не могли отримати медичну допомогу після викиднів або зґвалтувань. "Дональд Трамп, безумовно, не повинен вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом", – сказала вона.

Трамп, який хвалився призначенням трьох суддів Верховного суду, що скасували рішення в справі Ро, нещодавно запропонував більш виважену позицію, намагаючись нейтралізувати питання, яке було одним із найбільших політичних зобов'язань республіканців протягом останніх двох років.

Особисті напади. Кандидати мірялися мітингами

"Я говорю зараз, якщо ви не заперечуєте. Це звучить знайомо?" – вистрілив Трамп у Гарріс приблизно на середині дебатів.

Трамп імітував коментар, який Гарріс зробила його колишньому віцепрезиденту Майку Пенсу під час дебатів у 2020 році. Ця репліка підкреслила, наскільки особистими стали напади кандидатів у порожній студії у Філадельфії.

За кілька хвилин до цього, як зазначає WSJ, Гарріс докладно перерахувала юридичні проблеми Трампа, назвавши його "людиною, яку переслідували за злочини проти національної безпеки, економічні злочини, втручання у вибори, визнали винною у сексуальному насильстві, а його наступне велике судове засідання відбудеться в листопаді, за його власним кримінальним вироком".

Коментар викликав емоційну реакцію Трампа, який заявив, що переслідування були політично мотивованими. "Я, ймовірно, отримав кулю в голову через те, що вони говорять про мене", – сказав Трамп, маючи на увазі замах на вбивство на мітингу в Пенсильванії в липні.

Згодом, явно намагаючись зачепити Трампа за живе, Гарріс заявила про мітинги Трампа: "Люди починають залишати його мітинги раніше через виснаження і нудьгу".

Трамп, який довгий час пишався своїми великими, гучними мітингами, відповів, що люди не відвідують мітинги Гарріс. "Люди не йдуть з моїх мітингів. Найбільших мітингів, найнеймовірніших мітингів в історії політики", – зазначив він.

На запитання, чи визнає він, що програв вибори 2020 року, Трамп відповів відмовою. "Ні, я взагалі цього не визнаю", – сказав він. Гарріс заявила, що Трампа "звільнив 81 мільйон людей, тож давайте прояснимо це, і, очевидно, йому було дуже важко це пережити".

Трамп також не відповів прямо на запитання про те, чи шкодує він про свої дії 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників штурмував Капітолій США.

Суперечка щодо України. "Якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би зараз у Києві"

На запитання, чи вважає він, що в інтересах США, щоб Україна виграла війну проти росії, Трамп відмовився відповідати. "Я хочу, щоб війна припинилася", – сказав він.

Трамп часто говорив про свої стосунки з путіним. Він стверджував, як зауважує WSJ, що може поговорити з ним і президентом України Володимиром Зеленським і вирішити конфлікт, але не запропонував жодних деталей про те, як це може спрацювати.

Гарріс відповіла: "Якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би зараз у Києві". Вона високо оцінила роботу, яку США провели із союзниками по НАТО на підтримку України, і сказала Трампу: "Ви обожнюєте диктаторів замість того, щоб дбати про демократію".

"Поїдання котів". Трамп знову бреше

Трамп неправдиво заявив, що мігранти їдять велику кількість домашніх тварин у Спрінгфілді, штат Огайо. "У Спрінгфілді вони їдять собак", – сказав він, повторивши інтернет-змову про гаїтянських іммігрантів, яка була розвінчана провідними новинними організаціями. "Вони їдять котів", – додав Трамп.

Місцева поліція заявила, що немає жодних доказів, які б підтверджували ці заяви, що були посилені консервативними ЗМІ. Ведучий Девід М'юїр сказав Трампу, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Чутки почалися з допису у Facebook із посиланням на "подругу доньки сусіда", як стверджує поліція.

Гарріс похитала головою і засміялася, коли Трамп продовжував говорити про брехню, яку також повторив цього тижня його номінант на віцепрезидента сенатор Джей Ді Венс з Огайо.

Опитування свідчать про перемогу Гарріс. Вона зламала Трампа

Видання Washington Post згадало про два миттєвих опитування – одне від CNN, а інше від YouGov.

Опитування CNN показало, що Гарріс виграла дебати 63% проти 37% серед тих, хто спостерігав за ними, тоді як опитування YouGov показало її перемогу 54-31 серед зареєстрованих виборців, які дивилися принаймні частину дебатів, і 14% не визначилися з відповіддю.

У The Atlantic вважають, що Камала Гарріс "зламала" Трампа, принизивши колишнього президента. Журналіст видання Пітер Вегнер стверджує, що він ніколи не бачив, щоб кандидат реалізовував стратегію дебатів так добре, як це зробила Гарріс.

Як зазначає видання, для прихильників Гарріс цей вечір минув краще, ніж могли сподіватися навіть найоптимістичніші з них. Для прихильників Трампа це була не просто поразка, а публічне приниження, нищівна розплата, якої вони, мабуть, потайки боялися, що одного дня вона може настати.

Відоме-невідоме з дебатів Трампа та Гарріс. Чи знає Трамп, у чому полягають інтереси Америки?

По завершенню дебатів американські медійники, експерти та політологи почали ділитися враженнями від них. Так, заступник редактора редакційних колонок WSJ Метью Геннесі зазначив, що він не знає, чи вплинуть дебати на вибори в листопаді, але дивитися їх було боляче.

Геннесі вважає, що потрапляння Трампа в пастку Камали Гарріс щодо розміру натовпу на мітингах сильно підриває його претензії на звання майстра переговорів. За його словами, йому невідомо, чи є щирими зміни в політиці пані Гарріс щодо фрекінгу та приватного медичного страхування. Але, стверджує він, так сміливо змінювати свої погляди, а потім відмовлятися їх обговорювати – це образа інтелекту виборців.

Геннесі також наголошує, що він не знає, чи Трамп куплений і оплачений путіним. Але йому відомо, що той, хто не може змусити себе сказати, що Україна повинна перемогти у війні з росією, не має чіткого уявлення про те, в чому полягають глобальні інтереси Америки.

Автор зазначає, що не знає, чи Гарріс підтримує аборти до дев'ятого місяця вагітності, але йому відомо, що Демократична партія з кожним десятиліттям стає все більш радикальною в цьому питанні, методично витісняючи зі своїх лав усіх, хто підтримує навіть найрозумніші обмеження на аборти.

Редактор WSJ каже, що йому невідомо, чи покарають імпортні тарифи Трампа інші країни за те, що вони "обкрадають" Америку. Але він добре знає, що вільна торгівля – це добре для США, і те, що Республіканська партія підтримує погану економіку, знизить добробут американців у довгостроковій перспективі.

Крім того, Геннесі стверджує, що не знає, чи є Трамп загрозою для демократії. Він переконує, що більшість людей сприймають його нездатність прийняти програш у 2020 році як поведінку самозакоханого чоловіка-дитини, а не фашиста-початківця.

Республіканці розчаровані дебатами. Які шанси втратив Трамп

В іншому матеріалі WSJ йдеться про те, що виступ Трампа на дебатах розчарував республіканців. Видання додає, що неясно, чи погодиться колишній президент на ще одні дебати після того, як Гарріс зачепила його за живе.

Законодавці від Республіканської партії та інші занепокоєні тим, що Трамп втратив шанси оскаржити "досягнення" Гарріс, а замість цього дозволив своїм власним суперечкам стати головною темою, оскільки віцупрезидентка "встромила голку йому під шкіру".

Не відразу було зрозуміло, чи матимуть дебати, які привернули увагу понад 67 мільйонів глядачів, помітний вплив на перегони.

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець, Південна Кароліна), вірний союзник Трампа, назвав дебати "втраченою можливістю". Про Гарріс він сказав: "Я думаю, що вона добре трималася, у неї гарна вдача. Її найбільшою невдачею було переконати людей, що все зміниться, якщо вона стане президентом. Це були лише радісні розмови".

Сенатор Кевін Креймер (республіканець, штат Нью-Джерсі) заявив, що Трампу варто було б надати більше деталей щодо іпотечних ставок, даних про інфляцію та перетин кордонів під час його перебування на посаді порівняно з адміністрацією Байдена.

"Я вважаю, що це було невдало вчора ввечері, тому що думаю, що деталі його більш широкого послання дійсно важливі, – сказав Креймер у середу. – Він поставився до цього як до мінімітингу в багатьох відношеннях. Ви повинні розмовляти з тими виборцями, які вагаються, в штатах, які вагаються. Він міг би зробити це краще, знаючи деталі".

Посилаючись на радників кампанії Трампа, WSJ стверджує, що він мав під час дебатів наголошувати, що Гарріс як віцепрезидентка мусить вирішувати проблеми країни просто зараз, а не говорити про плани. Аналогічну тактику Трамп використовував проти Гілларі Клінтон і Байдена, зображуючи їх як давніх лідерів Демократичної партії, які мали шанс виправити проблеми країни, але не змогли цього зробити. "Він повинен був робити це кожні 30 секунд", – сказала людина, яка брала участь у підготовці дебатів Трампа. Натомість, за словами співрозмовника, Трамп "відволікався" на Гарріс на сцені й не робив цих заяв так часто і наполегливо, як планувала його команда.

Помічники Трампа втішалися тим, як він намагався використати свою перевагу в економіці, і звинувачував Гарріс в інфляції. Вони також зазначили, що деякі новинні організації, які спілкувалися з виборцями, що не визначилися, виявили, що ці люди не були вражені відповідями Гарріс і хотіли почути від неї більше конкретики. Такі виборці, ймовірно, відіграватимуть важливу роль у штатах, де відбуватиметься основна боротьба.

Чи президентські перегони 2022 року закінчилися? Словесний салат Трампа

Таке питання в заголовку ставить колумніст WSJ Деніел Хеннінгер, який публікує щотижневу колонку "Країна чудес". На його думку, у Трампа проблеми з комунікацією, а у Гарріс – з характером. Це ще не кінець.

Про те, що Камала Гарріс спробує спровокувати Дональда Трампа під час дебатів у вівторок, повідомлялося вже кілька днів. Вона це робила знову, знову і знову. Не дивно, що Девід М'юїр та Лінсі Девіс з ABC не відставали від неї. Пані Гарріс неодноразово характеризувала колишнього президента в найпохмуріших термінах, які коли-небудь зустрічалися в президентських кампаніях США, – пише колумніст.

На відміну від радників Гілларі Клінтон і Джо Байдена, вважає Хеннінгер, команда Гарріс нарешті зрозуміла, як Трамп обробляє інформацію. На першому місці – його рішучість спростовувати деталі будь-якого звинувачення (цього тижня він заявив, що "розчарований" у своїх адвокатах). Але у стислому форматі дебатів у Трампа залишилося небагато часу, щоб описати свої політичні ідеї. Занадто часто його політичні пропозиції виглядали як, ну, словесний салат.

Гарріс, як відомо, адаптувала свою політику за останні кілька тижнів від того, якою вона була протягом 3,5 років на посаді віцепрезидента Байдена і десятиліть до того. На противагу цьому, політична модель Трампа не зрушила з місця, і це шкодить йому.

Автор зазначає, що політичний образ Трампа сформувався під час низки республіканських первинних дебатів у 2015 та 2016 роках. Як аутсайдер, грубий, різкий стиль Трампа мав тоді привабливість, оскільки він зловив момент, коли багато виборців розчарувалися в традиційній політиці та основних партіях.

Але це було вісім років тому, наголошує колумніст. Нинішня модель Трампа – це карикатура на оригінал, а Трамп не з тих, хто може витримати перетворення на карикатуру. До 30-ї хвилини дебатів колишній президент вигукував свої відповіді, як він це робить на мітингах, або навіть як це робить Байден.

Як зауважує Хеннінгер, Трамп вирішив не піддавати себе критичному тиску під час первинних республіканських дебатів 2023 року проти таких кандидатів, як Ніккі Гейлі, Рон ДеСантіс і Даг Бурґам, натомість вирішивши провести мега-мітинги. Але вибір на користь мітингів підірвав навички Трампа як комунікатора ідей.

Нинішня модель мітингів Трампа передбачає, що його аудиторія бере участь у всьому, про що він говорить. Тепер, незалежно від місця проведення мітингу, Трамп змушує слухачів заповнювати прогалини в політиці, які він залишає поза увагою. Але для виборців, які вагаються, те, що він говорить, часто є непослідовним і заплутаним, – зазначає автор.

Енергетичний план Трампа щодо вільного ринку займає центральне місце в його кампанії, але він ніколи чітко не описував цю енергетичну політику під час дебатів і не протиставляв її програмі Байдена-Гарріс. Чи включала підготовка Трампа до дебатів посилання на підтримку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана? Скільки виборців, які не визначилися, знають або цікавляться, хто такий Віктор Орбан? – запитує колумніст WSJ.

На думку Хеннінгера, Трамп мав рацію, коли не довіряв ABC. Але Гарріс та модератори, можливо, перегнули палицю. Її невпинні, саркастичні особисті випади могли здатися непристойними і надмірними для виборців, які ще не визначилися з вибором. Крім того, значна частина цих виборців не захоплюється і не довіряє провідним ЗМІ, і у вівторок ввечері вони отримали приклад того, чому. Проблема залишається в тому, що реакція Трампа на все це була неадекватною, знову переклавши тягар інтерпретації на цих виборців.

Незважаючи на невдалий вечір для Трампа, вважає автор, дебати дали глядачам зрозуміти дещо важливе: Камала Гарріс має проблеми з характером. Це ще не кінець. Ці вибори Трамп все ще може програти.

Повторні дебати? Команда Трампа згодна лише на Fox News

Washington Post стверджує, що після палких дебатів табори Гарріс і Трампа сперечаються про другий раунд. Видання зазначає, що помічники Гарріс впевнені, що вона виграла дебати у вівторок, але шукають інші способи достукатися до виборців, які вагаються. Помічники Трампа обговорюють, чи допоможуть їм другі дебати, чи зашкодять.

Washington Post переконує, що у середу деякі союзники Трампа в приватних розмовах визнали, що він погано виступив на дебатах у вівторок, і розмірковували над тим, чи допоможе чи зашкодить йому матч-реванш, хоча помічники віцепрезидентки Камали Гарріс наполягали на повторному протистоянні як на ще одній можливості для неї донести свою позицію в рамках скороченої кампанії.

Команда Гарріс вважає, що другі дебати могли б дати їй ще одну цінну платформу для звернення до виборців, які навряд чи відвідають її мітинги або піддадуться впливу її телевізійної реклами. Кампанія Гарріс тижнями планувала наполягати на проведенні других дебатів, але, за словами людей, врешті-решт дійшла висновку, що краще дочекатися завершення перших дебатів, перш ніж наполягати на других.

Тим часом, республіканці в середу змагалися, відчуваючи, що ніч пройшла не дуже добре для Трампа, хоча він публічно наполягав на тому, що це був тріумф.

Як зазначає WP, один із радників Трампа сказав, що кампанія хоче реваншу. Але інша людина, близька до кампанії, яка побажала залишитися анонімною, щоб говорити відверто, сказала, що вони сподіваються, що Трамп не погодиться на другі дебати, якщо вони не будуть проводитися на Fox News, що відображає скарги республіканців на те, що ABC News був несправедливим до їхнього кандидата, неодноразово перевіряючи його твердження за допомогою перевірки фактів. Тим не менш, ця людина передбачила, що Трамп врешті-решт погодиться на ще одні дебати.

Як повідомляє Washington Post, помічники обох кандидатів заявили, що, на їхню думку, це принципово не змінило динаміку перегонів, кожен з них шукав способи скористатися імпульсом, оскільки до завершення кампанії, яка по суті є нічийною, залишилися лічені тижні.

Деякі радники Гарріс вже давно занепокоєні тим, що вона зіткнулася з непростим завданням достукатися до критично важливих виборців, зважаючи на історично короткий термін кампанії. "Ми хочемо мати якомога більше можливостей говорити про неї, враховуючи, що багато наших виборців все ще тільки дізнаються про неї, і ми маємо найбільш скорочений виборчий календар в історії ", – сказав один із учасників процесу, який побажав залишитися анонімним, щоб описати внутрішні дискусії.

Усередині кампанії Трампа соратники колишнього президента працювали над тим, щоб сформувати аргументи на користь його перемоги. Вони намагалися зосередитися на іноді розпливчастих відповідях Гарріс під час дебатів, зокрема, на складному виведенні військ США з Афганістану в 2021 році й менше на її іноді гнівній поведінці.

Як зауважує WP, опитування здебільшого показують, що Трамп програв дебати. Помічники Гарріс провели середу, святкуючи те, що вони вважали її перемогою над колишнім президентом, а також підтримку поп-зірки Тейлор Свіфт, яка з'явилася одразу після цього, – хоча деякі з них визнали, що найближчими днями Камалі Гарріс доведеться багато працювати, щоб зробити свою кандидатуру переконливою.

Хоча деякі репліки Гарріс, які підбурювали Трампа у вівторок ввечері були відрепетирувані, як зазначив один із членів команди, вона імпровізувала кілька ключових моментів. Скептичні вирази обличчя, запитальні погляди, зневажливий сміх і спонтанні репліки Гарріс спиралися на її досвід прокурора і сенатора.

Вогняна ніч, як наголошує WP, залишила обидві кампанії планувати подальший шлях у складній і дедалі гарячішій боротьбі. Більшість виборців вже давно склали свою думку щодо Трампа, в той час як опитування показують, що багато американців не мають чіткого уявлення про те, що відстоює Гарріс. Це є чинником, який враховують обидва кандидати під час обговорення другого протистояння.