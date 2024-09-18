Завдяки морському коридору Україна транспортувала понад 70 млн тонн вантажів – Зеленський

Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу.

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 мільйонів тонн вантажів, а з українських портів вийшли понад 2 500 суден.

Про це президент України повідомив у соцмережах.

"За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", — наголосив Президент.

Він додає, що попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності.

"Завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство", — наголошує Зеленський.