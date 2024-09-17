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ПОЛІТИКА

Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас

Переклад iPress
17 вересня 2024, 15:20
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Едвард Лукас, колумніст The Times та знавець росії, дорікає Заходу, що той жодним чином не реагує на російську гібридну агресію. Тож ще більше розпалює апетити кремля. Він застерігає західні демократії, що кремль вже побачив, що вони недостатньо добре дбають про свою власну безпеку, і цим заохочують його до атак.

Європа зазнає нападів і не має серйозної відповіді.

"Ой!" Це і є мета стримування. Противник повинен відчути, що він прорахувався. Його ціль не була залякана. Натомість вона відповіла чимось ефективним і болючим.

росія та інші ворожі держави випробовували стримування в країнах Європи та Північної Америки з 1990-х років. Вторгнення у сусідні країни. Кібератаки. Економічна війна. Втручання в політичні системи. Підпали. Саботаж. Вбивства. Список довгий. Але список ефективних відповідей дуже короткий. Ніщо з того, що зробили Британія, США, Франція, Німеччина чи інші великі західні країни, не викликало в кремлі (або в Пекіні, Тегерані чи Пхеньяні) того "ой", яке змусило б режими у цих країнах подумати, що вони серйозно прорахувалися. Тому вони продовжують діяти.

Західні керівники рішуче протестують проти звинувачень у неефективності. Вони вказують на санкції, висилки і низку дипломатичних, військових та інших заходів у відповідь. Так, все це мало місце. Але чи зупинило щось з того, що ми зробили, подальші напади? Очевидно, що ні, бо вони тривають.

Навіть зараз більшість західних країн не вийдуть зі своєї зони комфорту. Вони допомагають Україні протистояти повномасштабному військовому вторгненню, але не надають достатньо грошей чи зброї, щоб гарантувати перемогу. Вони відреагують на російські атаки на власній землі, але лише перформативними санкціями: пресрелізами, дипломатичними висилками та економічними санкціями, які насправді нікому не зашкодять.

Ціну за цю боязкість найпомітніше платить Україна. Поки що російські планерні бомби, ракети та реактивні снаряди не падають на європейські міста. Німці повертаються з антивоєнних демонстрацій, щоб спокійно спати у власних ліжках, а не ночувати в бомбосховищах.

Але Європа теж під ударом. Безпілотники, які дзижчали в аеропорту Стокгольма минулого тижня, глушіння GPS, що заважало цивільній авіації Фінляндії, посилення російської військової активності навколо підводних кабелів і численні кібератаки (зокрема ті, що не оприлюднюються) – все це приклади російської гібридної агресії, яка простягається далеко за межі України.

І відповіді на них немає. Що б робила, наприклад, Британія, якби таємничі безпілотники заважали авіації в аеропорту "Гітроу"? Авіакомпанії легко налякати. Легко уявити, як іноземні оператори вирішать, що безпечніше припинити польоти до Лондона. Зрив і збитки для британської економіки закрутяться по спіралі.

Що робитиме Британія? Арсенал виглядає не дуже. Британська ядерна зброя марна. Гнівний пресреліз і висилка російських дипломатів, що залишилися в Лондоні, не викличуть ефекту "ой".

Одним із варіантів може бути реакція з використанням українських можливостей. Надати виробничу, фінансову та розвідувальну допомогу, необхідну для того, щоб українські безпілотники могли зробити те ж саме з московськими аеропортами. Інший варіант – попросити союзників про допомогу. Уявіть, що Норвегія оголошує про нові обмеження присутності росії на Шпіцбергені, водночас час Фінляндія заявляє, що технічні труднощі тимчасово обмежать роботу російської шпигунської бази (вибачте: консульства) на Аландських островах. А європейські фінансові органи накинуться на пов'язані з росією банки на Кіпрі.

Ще краще було б, якби Британія вийшла зі своєї зони комфорту і почала боротися з тими, хто підтримує росію: банкірами, юристами, бухгалтерами та іншими привілейованими спільниками, які змушують колеса обертатися для порушення кремлем санкцій. Деякі з них фактично базуються у Великій Британії, але значно більше – в Об'єднаних Арабських Еміратах та інших подібних юрисдикціях. Якби вони думали, що їм загрожує професійний осуд, цивільна відповідальність або кримінальне переслідування, місця бізнес-класу в кремлівському поїзді можуть раптом здатися менш привабливими. Ефект "ой" вдарив би не лише по них, але й по їхніх клієнтах у москві.

Все це можливо. Але поки що малоймовірно. Західні країни глибоко дбають про власну безпеку. Але недостатньо глибоко. росія це знає. Ми – ні.

Джерело: CEPA

Едвард Лукас

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