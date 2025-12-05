У МВФ попередили про ризики використання заморожених активів рф

Будь-які рішення щодо заморожених російських активів мають відповідати міжнародному праву.

У Фонді наголошують, що дискусії довкола можливого спрямування заморожених російських активів на підтримку України мають враховувати вимоги міжнародного законодавства та цілісність валютної системи.

Про це заявила директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу.

Козак наголосила, що Фонд уважно стежить за обговореннями в Європі щодо можливого використання цих активів для підтримки України. За її словами, МВФ вітає "інтенсивні дискусії" про механізми допомоги Києву, особливо якщо вони спрямовані на забезпечення стійкості українського державного боргу.

"Менеджмент і керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів росії, відповідали міжнародному та національному законодавству й не підривали функціонування міжнародної валютної системи. Ми впевнені, що політики у Європі враховують ці важливі міркування", - заявила вона.

Козак також підкреслила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу країн-членів і не мають прямого стосунку до погашення їхніх боргових зобов’язань.

Днями також МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ.