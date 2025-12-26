Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін на переговорах зі США знову вимагає "весь Донбас"

26 грудня 2025, 08:21
путін на переговорах зі США знову вимагає
Фото: Економічна правда
Заява відбувається, попри відсутність повного військового контролю над регіоном.

Президент рф Володимир путін під час переговорів зі США продовжує наполягати на передачі посії всієї території Донбасу, яку російська армія так і не змогла повністю окупувати.

Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, 25 грудня путін провів традиційне передноворічне засідання Державної ради рф формально присвячене питанням підготовки кадрів. Водночас, як зазначає видання, основна увага під час заходу була зосереджена не на заявленій темі.

За словами кореспондента видання, путін значну частину часу говорив про переговори зі США та Україною щодо так званого "мирного плану".

"Він розповідав про домовленості в Анкориджі, про план американської сторони і про позиції, які тоді, можна сказати, узгоджувалися на ходу. А також про те, що в результаті переговорів з європейцями американці відійшли від частини власних пропозицій, і це він назвав слабкістю", - пише ЗМІ. 

Також за даними видання, путін фактично заявив, що питання належності Донбасу для росії є закритим.

"Йдеться про те, що "Донбас — наш". Було сказано, що питання приналежності Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла не обговорюється. Водночас в інших питаннях не виключається частковий обмін територіями з російського боку", - додають журналісти. 

Крім того, путін не приховував, що обговорюється ідея спільного з американською стороною, без участі України, управління Запорізькою АЕС.

"Американські колеги висловлювали зацікавленість у майнінгу на Запорізькій АЕС. Також з ініціативи США обговорювалися поставки електроенергії в Україну. путіна запитували, чи можуть українські фахівці працювати на станції, на що він відповів, що вони там і працюють, як і раніше, лише з російськими паспортами", зазначає медіа.

Видання зазначає, що путін заявив про готовність росії й надалі дотримуватися тих поступок, які він, за його словами, прийняв для себе під час переговорів в Анкориджі.

 

 

Росіявійнатериторії

