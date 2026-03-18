Українські сайти поширюють шпигунський вірус для iPhone – Reuters

18 березня 2026, 19:49
Десятки сайтів в Україні заражені, мільйони пристроїв під загрозою крадіжки даних та криптовалютних гаманців.

Потужне шпигунське програмне забезпечення Darksword непомітно проникає в iPhone, викрадаючи особисті дані та криптовалютні гаманці, пише Reuters із посиланням на фахівців з кібербезпеки Lookout, iVerify та Google. 

Дослідники виявили Darksword на десятках українських вебсайтів, а також у кампаніях у Саудівській Аравії, Туреччині та Малайзії.

Зараження відбувається через відвідування заражених сайтів, під удар потрапляють пристрої з iOS 18.4–18.6.2, які випущені між березнем і серпнем 2025 року.

За оцінками iVerify та Lookout, від 220 до 270 мільйонів iPhone досі працюють на цих вразливих версіях через відсутність оновлень.

Darksword розміщено на тих самих серверах, де раніше виявили інше шпигунське ПЗ – Coruna, яку розкрили Google та iVerify 3 березня. За даними Google, атаки можуть бути пов’язані з державними хакерами та комерційними постачальниками стеження, зокрема турецькою компанією PARS Defense.

У Apple заявили, що уразливості вже виправлені у нових оновленнях iOS, а всі шкідливі домени заблоковані вбудованими засобами захисту.

Експерти радять:

  • оновити iOS до останньої версії;

  • перевірити Параметри → Загальні → Оновлення програмного забезпечення;

  • увімкнути автоматичне оновлення для захисту від подібних атак.

Нагадаємо, що на початкуа місяця Apple представить бюджетні MacBook і iPhone 17e цього тижня.

 

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
