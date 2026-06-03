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Україна може відкрити два переговорні кластери з ЄС вже у червні

03 червня 2026, 16:15
Україна може відкрити два переговорні кластери з ЄС вже у червні
Міжурядову конференцію попередньо заплановано на 15 червня в Люксембурзі.

Україна та ЄС можуть відкрити одразу два переговорні кластери щодо вступу вже у червні цього року.

Про це свідчить внутрішній документ Ради ЄС, на який посилається "Радіо Свобода".

Розширення програми переговорів стало можливим завдяки позитивній динаміці у відносинах з Угорщиною: консультації між Києвом і Будапештом щодо прав угорської нацменшини наразі успішно просуваються. Саме цей прогрес дозволяє розглянути відкриття не одного, а двох кластерів одночасно.

Попередньо міжурядову конференцію планують провести 15 червня в Люксембурзі – після засідання Ради із закордонних справ. Втім, у документі наголошується, що графік не є остаточним і може змінитися в останню мить.

Прискорення євроінтеграційного процесу відбувається на тлі заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який закликав ЄС якнайшвидше розпочати переговори з Україною, не чекаючи вирішення двосторонніх суперечок між Києвом і Будапештом. У Брюсселі раніше заявляли, що Україна здатна пройти більшість етапів переговорного процесу впродовж наступних 12–18 місяців, що теоретично відкриває шлях до підписання угоди про вступ вже у 2027 році.

ЄвросоюзУкраїнаРада ЄвропиФрідріх Мерц

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