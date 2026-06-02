Мерц закликав відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС

Мерц закликав країни ЄС перейти до практичного етапу переговорів про вступ України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Мерц наголосив, що розуміє занепокоєння Будапешта щодо питання прав угорської меншини в Україні, однак підкреслив: ці двосторонні питання не повинні блокувати євроінтеграційний процес Києва.

"Ми розуміємо, що Будапешт хоче врегулювати двосторонні питання, але це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети відкрити перший переговорний напрямок з Україною", – заявив канцлер.

За його словами, тема вступу України до ЄС була ключовою під час переговорів з угорським прем’єром. Мерц також наголосив на необхідності єдності Європи перед російською загрозою.

Водночас, за даними ЗМІ, Угорщина може погодитися на відкриття переговорів щодо членства України та Молдови вже найближчим часом, що дозволить розпочати процес офіційно.

Очікується, що перший переговорний кластер може бути відкритий 15 червня під час міжурядової конференції в Люксембурзі. Для подальшого просування України на шляху до ЄС необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів.

Новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр також заявив, що «технічні» переговори з Україною щодо угорської меншини на Закарпатті очікують завершити вже цього тижня. Вже наступного тижня, за словами Мадяра, він може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.