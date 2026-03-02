Apple представить бюджетні MacBook і iPhone 17e цього тижня

Презентація відбудеться вже 4 березня.

Apple готує запуск нового бюджетного MacBook, презентація якого відбудеться 4 березня. Генеральний директор компанії Тім Кук вже анонсував "важливий тиждень" із хештегом #AppleLaunch, а офіційні заходи для преси відбудуться одночасно у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї.

Новий MacBook позиціонується як доступний ноутбук для студентів та освітнього сектора. Він отримає алюмінієвий корпус, близький за дизайном до MacBook Air, дисплей від 12,9 до 13 дюймів та деякі спрощення для зниження ціни: товстіший корпус, батарею більшої ємності, екран із нижчою яскравістю та без підтримки True Tone, а клавіатура може залишитися без підсвічування.

Чіп A18 Pro замість серії M

Головною технічною новинкою стане процесор A18 Pro від iPhone 16 Pro, вперше використаний у ноутбуках. Чип має 6-ядерний CPU (чотири продуктивних та два енергоефективних ядра), 6-ядерний GPU та 16-ядерний Neural Engine для задач штучного інтелекту. За результатами Geekbench, A18 Pro перевершує перший комп'ютерний чип M1 за продуктивністю на одне ядро, але поступається флагманському M4 у багатоядерних завданнях.

Новий MacBook стане ідеальним для щоденної роботи: відкриття десятків вкладок у браузері, робота з документами та таблицями, перегляд відео у високій якості та базове редагування фото. Проте він не призначений для складного 3D-моделювання, 4K-рендерингу або професійного геймінгу.

Пам'ять та сховище

Бюджетний MacBook, імовірно, отримає 8 ГБ оперативної пам'яті у базовій версії та сховище 128 ГБ для зниження ціни. Порти USB-C не підтримуватимуть Thunderbolt, що обмежить підключення зовнішніх дисплеїв та швидкість передачі даних.

Дизайн, кольори та ціна

Apple планує запропонувати ноутбук у яскравих кольорах – світло-жовтий, світло-зелений, синій, рожевий, сріблястий та темно-сірий. Ціна прогнозується в межах 599–799 доларів (26–34 тис. грн), що значно дешевше за MacBook Air.

Тиждень Apple Launch 2026

З 2 березня Apple проводить ''тиждень запусків'', а головна презентація відбудеться 4 березня у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Формат hands-on дозволить журналістам протестувати новинки одразу після анонсу.

Крім бюджетного MacBook, очікуються анонси iPhone 17e та мінорні оновлення Mac mini та стандартних моделей iPad. Apple робить ставку на масовість, пропонуючи доступні, але стильні пристрої для навчання та повсякденного використання.