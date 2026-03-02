Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іспанія заборонила США використовувати бази для ударів по Ірану

02 березня 2026, 16:46
Іспанія заборонила США використовувати бази для ударів по Ірану
Фото: з вільного доступу
Мадрид не дозволив застосовувати свої спільні військові бази для атак на Іран, підкресливши дотримання міжнародного права та Статуту ООН.

Іспанія не дозволила Сполученим Штатам використовувати свої спільні військові бази для проведення атак по Ірану, які Мадрид засуджує. 

Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес в ефірі іспанського телеканалу Telecinco, пише Reuters

"Іспанські бази не використовуються для цієї операції і не будуть задіяні для дій, що не передбачені угодою зі Сполученими Штатами або Статутом ООН", – наголосив міністр.

Він підкреслив, що Іспанія виступає за мирне врегулювання конфлікту та дотримання міжнародного права.

Згідно з даними FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, з моменту початку американо-ізраїльських атак на Іран у вихідні з військових баз "Рота" і "Морон" на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків. Принаймні сім із них приземлилися на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Раніше Іспанія підтримувала спільні військові операції зі США, однак тепер у контексті ударів по Ірану Мадрид зайняв нейтральну позицію, наголосивши на необхідності дотримання Статуту ООН і міжнародного права. За словами експертів, це рішення може ускладнити логістику американських ударів по Ірану та демонструє готовність Європи обмежувати використання своїх баз для операцій, які не мають міжнародного мандата.

Міністр Альбарес також зазначив, що Іспанія уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході і готова брати участь у дипломатичних зусиллях для деескалації конфлікту. Уряд країни закликав усі сторони дотримуватися міжнародного права та уникати односторонніх військових дій, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків у регіоні.

Рішення Іспанії контрастує з позицією деяких інших країн НАТО, які дозволяють використовувати свої бази для підтримки американських військових операцій. Це демонструє складність європейської політики щодо останніх ударів США та Ізраїлю по Ірану, а також підкреслює прагнення Мадрида залишатися незалежним у стратегічних рішеннях.

Зазначимо, що під час військової операції в Ірані ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США.

