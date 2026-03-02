США закінчать операцію в Ірані за Трампа – Гегсет

Міністр оборони наголосив, що війна не буде нескінченною і має конкретні військові цілі.

Глава Пентагону Піт Гегсет розповів про цілі операції США проти Ірану, заявивши, що Сполучені Штати не починали конфлікт, але мають намір його завершити.

Про це він сказав на пресконференції у Пентагоні.

За словами Гегсета, США робили дипломатичні кроки для врегулювання ситуації, пропонуючи Ірану укласти розумну і справедливу угоду. Однак іранський режим, за його словами, затягував переговори, продовжував ядерні амбіції та погрожував США.

"Це не Ірак. Це не нескінченно. Ми не потрапимо у пастку довготривалого державотворення, як два десятиліття тому. Це чітка, руйнівна, вирішальна місія: знищити ракетну загрозу, ВМС і ядерні боєголовки", – підкреслив міністр.

Він додав, що удари США по Ірану не спрямовані на зміну режиму, хоча керівництво країни вже змінилося.

"Ми не починали цю війну, але закінчимо її за президентства Дональда Трампа", – наголосив Гегсет.

Нагадаємо, що 28 лютого президент США оголосив про початок масштабної операції проти Ірану. Удари по Ірану завдав також Ізраїль, а Іран у відповідь атакував об'єкти США та союзників у країнах Перської затоки.

Після чого Трамп закликав іранців повалити режим під час бойових операцій США.