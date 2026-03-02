Франція збільшує ядерний арсенал – Макрон

Однак деталі арсеналу відтепер залишатимуться секретними.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Про це він заявив під час промови на острові Лонг, повідомляє Le Figaro.

За словами Макрона, його пріоритет – зберегти "руйнівну силу стримування" у мінливому та небезпечному світі.

"Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі", – заявив він.

Президент додав, що відтепер цифрові дані про французький ядерний арсенал більше оприлюднюватимуться.

"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого арсеналу, на відміну від минулого", – пояснив Макрон.

Він підкреслив, що для здобуття поваги Франції необхідно бути сильними.

"Щоб бути вільним, потрібно викликати повагу, а щоб викликати повагу, потрібно бути сильним. Про це свідчить збільшення нашого арсеналу", – підсумував глава держави.

Зазначимо, що у понеділок вдень Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі.