Франція збільшує ядерний арсенал – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.
Про це він заявив під час промови на острові Лонг, повідомляє Le Figaro.
За словами Макрона, його пріоритет – зберегти "руйнівну силу стримування" у мінливому та небезпечному світі.
"Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі", – заявив він.
Президент додав, що відтепер цифрові дані про французький ядерний арсенал більше оприлюднюватимуться.
"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого арсеналу, на відміну від минулого", – пояснив Макрон.
Він підкреслив, що для здобуття поваги Франції необхідно бути сильними.
"Щоб бути вільним, потрібно викликати повагу, а щоб викликати повагу, потрібно бути сильним. Про це свідчить збільшення нашого арсеналу", – підсумував глава держави.
Зазначимо, що у понеділок вдень Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі.