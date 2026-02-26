Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Франції заблокували доступ до 35 російських пропагандистських медіа

26 лютого 2026, 20:35
У Франції заблокували доступ до 35 російських пропагандистських медіа
Фото: з вільних джерел
Це рішення ухвалили на виконання санкцій ЄС.
Французький регулятор у сфері аудіовізуальних комунікацій (Arcom) наказав інтернет-провайдерам та пошуковим системам заблокувати доступ до 35 російських медіаресурсів.
 
Про це передає Le Figaro. 
 
Це рішення ухвалили на виконання санкцій ЄС. Під заборону потрапили такі рупори кремлівської пропаганди, як sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press та strategic-culture.su. Крім блокування самих сайтів, Arcom вимагає від пошукових систем видалити їх із видачі, щоб мінімізувати доступ користувачів до дезінформації.
 
Окрім вебсайтів, обмеження торкнулися і стрімінгових платформ. Регулятор зобов'язав припинити трансляцію чотирьох сервісів, які надавали доступ до підсанкційних російських телеканалів та радіостанцій. В Arcom наголосили, що використовують усі наявні засоби, щоб зупинити поширення російського контенту у Франції, оскільки він містить заклики до ненависті, насильства та грубо порушує принципи чесності інформації.
Франціявійна в Україніросія окупанти

