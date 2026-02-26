Японія спрямувала $41 млн на відбудову інфраструктури України

Гроші спрямують на інфраструктуру, медицину, агросектор і суспільне мовлення.

Уряд Японії виділив 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у сфері відбудови. Фінансування передбачає підтримку критичної інфраструктури, охорони здоров’я, аграрного сектору та суспільного мовлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Зазначається, що новий етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів.

"Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у відбудові. Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів", – йдеться у повідомленні.

Кошти розподілятимуться через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Передбачено чотири пріоритетні напрямки: муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, підтримка агросектору та підтримка суспільного мовлення. За словами Кулеби, підписана угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, в межах якої будуть детально визначені конкретні проєкти та закупівлі.

"Ця угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, де будуть чітко деталізовані проєкти та закупівлі. Угода охоплює підтримку не лише критичної інфраструктури, а й медицини та медіасфери - галузей, що є фундаментом стійкості нашої держави", – зазначив він.