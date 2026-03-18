ЗСУ вдарили по російському авіазаводу

Пошкоджено інфраструктуру та літаки на підприємстві.

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі Ульяновська в росії.

Про це зазначив Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації "Ростех" і відіграє ключову роль у виробництві військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговуванні важких транспортних Ан-124 "Руслан".

За попередніми даними, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків, частина повітряних суден зазнала пошкоджень різного ступеня.

Однак масштаби збитків ще уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі завдаватимуть ударів по стратегічних об’єктах, які забезпечують російську армію, до повного припинення агресії проти України.