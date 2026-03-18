Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ вдарили по російському авіазаводу

18 березня 2026, 21:08
Фото: Генштаб ЗСУ
Пошкоджено інфраструктуру та літаки на підприємстві.

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі Ульяновська в росії. 

Про це зазначив Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації "Ростех" і відіграє ключову роль у виробництві військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговуванні важких транспортних Ан-124 "Руслан".

За попередніми даними, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків, частина повітряних суден зазнала пошкоджень різного ступеня. 

Однак масштаби збитків ще уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі завдаватимуть ударів по стратегічних об’єктах, які забезпечують російську армію, до повного припинення агресії проти України.

 

ЗСУвтратирф війна

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється