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США розглядають використання заморожених іранських активів для відновлення країн Перської затоки

07 червня 2026, 11:13
США розглядають використання заморожених іранських активів для відновлення країн Перської затоки
Фото: UNSPLASH
Ідеться про майже 100 млрд доларів заморожених грошей.
Міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає можливість використання заморожених іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали внаслідок ударів з боку Тегерана. 
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
За даними видання, у Вашингтоні розглядають механізми, які дозволили б спрямувати іранські кошти на компенсацію збитків і відновлювальні роботи в державах-союзниках США в регіоні.
 
"Міністерство фінансів використовуватиме всі доступні інструменти, щоб дозволити іранським активам бути доступними для наших союзників у Перській затоці для підтримки відновлення та ремонту будь-яких майбутніх збитків, завданих Іраном", – цитує FT високопосадовця адміністрації.
 
Він також зазначив, що Бессент доручив провести оцінку масштабів руйнувань у країнах регіону та підрахувати можливі витрати на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок конфлікту. Окремо підкреслюється, що Міністерство фінансів США розглядає варіанти юридичного механізму, який дозволив би спрямувати частину іранських активів на ці цілі. Йдеться, зокрема, про до 100 млрд доларів заморожених коштів, розміщених у різних країнах світу.
 
На тлі цього загострюються відносини між США та їхніми союзниками в Перській затоці, що пов’язано з триваючим конфліктом з Іраном і перебоями у роботі Ормузької протоки – ключового маршруту постачання нафти та газу.
 
За інформацією FT, ідея використання іранських активів обговорюється паралельно з дискусіями щодо можливих умов майбутніх домовленостей між Вашингтоном і Тегераном, включно з потенційним поверненням частини заморожених коштів Ірану в межах мирного врегулювання.

 

СШАактиви рф

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