США втратили один із найвідоміших бойових вертольотів

Вперше від початку війни з Іраном розбився американський Apache, а військові перевіряють версію про можливий обстріл.

Сполучені Штати вперше від початку війни з Іраном втратили бойовий вертоліт AH-64 Apache. Аварія сталася поблизу Ормузької протоки, а обставини інциденту наразі з'ясовують американські військові.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, бойовий вертоліт розбився 8 червня. Наразі триває офіційне розслідування причин катастрофи. Фахівці розглядають одразу кілька версій. Серед них – технічна несправність, помилка екіпажу, а також можливість того, що гелікоптер був уражений вогнем з боку Ірану. Остаточних висновків щодо причин аварії поки що немає. Журналісти зазначають, що від початку конфлікту Ірану вдалося знищити близько 30 американських безпілотників. Крім того, США втратили кілька винищувачів унаслідок атак противника та випадків так званого "дружнього вогню".