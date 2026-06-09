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США втратили один із найвідоміших бойових вертольотів

09 червня 2026, 13:13
США втратили один із найвідоміших бойових вертольотів
Фото: UNSPLASH
Вперше від початку війни з Іраном розбився американський Apache, а військові перевіряють версію про можливий обстріл.

Сполучені Штати вперше від початку війни з Іраном втратили бойовий вертоліт AH-64 Apache. Аварія сталася поблизу Ормузької протоки, а обставини інциденту наразі з'ясовують американські військові.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, бойовий вертоліт розбився 8 червня. Наразі триває офіційне розслідування причин катастрофи. Фахівці розглядають одразу кілька версій. Серед них – технічна несправність, помилка екіпажу, а також можливість того, що гелікоптер був уражений вогнем з боку Ірану. Остаточних висновків щодо причин аварії поки що немає. Журналісти зазначають, що від початку конфлікту Ірану вдалося знищити близько 30 американських безпілотників. Крім того, США втратили кілька винищувачів унаслідок атак противника та випадків так званого "дружнього вогню".
 
Втім, падіння Apache стало першим випадком втрати такого типу техніки з початку війни. Президент США Дональд Трамп підтвердив факт аварії та повідомив про успішне проведення рятувальної операції.
 
"Пілоти в порядку, ніхто не постраждав", – заявив глава Білого дому.
 
При цьому Трамп не став розкривати додаткових подробиць інциденту та зазначив, що офіційний звіт про результати розслідування мають оприлюднити найближчим часом. AH-64 Apache вважається одним із найвідоміших та найефективніших ударних вертольотів у світі. Машина перебуває на озброєнні армії США з 1980-х років та активно використовувалася у військових операціях в Іраку, Афганістані та інших регіонах світу.

 

СШАармія

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