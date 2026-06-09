У Франції 60 тисяч людей вийшли на протести після жорстокого вбивства 11-річної дівчинки

Міністр юстиції визнав "шокуючі провали" системи, але відмовився йти у відставку.

Понад 60 000 людей вийшли на протести по всій Франції 8 червня після вбивства 11-річної школярки Ліанни.

Про це повідомляє BBC.

Тіло дівчинки знайшли минулого четверга на фермі приблизно за 10 км від міста Флоранс на південному заході країни, де її бачили востаннє шість днів тому після школи. Під варту взяли 41-річного Жерома Бареллу, батька подруги Ліанни, який визнав, що "відвіз її на своїй машині в місцевий басейн", але заперечує будь-яку причетність до смерті.

Обурення суспільства посилилося через грубі провали системи. Ще в серпні 2025 року мати 10-річної дівчинки Рози повідомила поліцію, що Барелла кілька разів піддавав її сексуальному насильству. Медики підтвердили факт насильства, однак за дев'ять місяців підозрюваний жодного разу не був допитаний. З'ясувалося також, що його ім'я фігурувало в кількох інших справах про ймовірне сексуальне насильство, що мало зробити справу Рози пріоритетною.

Мати Рози через адвокатів оголосила про позов проти держави Франція та особисто проти міністра юстиції Жеральда Дарманена. Протестувальники також вимагали його відставки.

Дарманен визнав "шокуючі та неприйнятні провали в роботі державних служб", однак відмовився піти у відставку. "Чого не вистачає в цій історії, це не нового закону і не додаткових коштів. Це необхідність приділяти пріоритетну увагу заявам про зґвалтування", – заявив він у Сенаті, додавши, що доручив переглянути близько 70 тисяч скарг про сексуальне насильство над неповнолітніми, які досі очікують на розгляд.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню пообіцяв посилити закон про захист дітей, щоб серійних ґвалтівників могли засудити до довічного ув'язнення замість максимальних 20 років.