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Німеччина, Франція та Британія направили послів до москви для переговорів

11 червня 2026, 17:44
Німеччина, Франція та Британія направили послів до москви для переговорів
Фото: Reuters
ЄС підтвердив переговори з росією на різних рівнях, однак заявив, що ознак реального миру не бачить.

Посли Німеччини, Франції та Великої Британії 11 червня прибули до МЗС росії, де їх прийме заступник Лаврова Михайло Галузін. За попередніми даними, зустріч ініціювала російська сторона.

Про це повідомляє n-tv.

москва пов'язала зустріч із мирним врегулюванням війни проти України, яке нібито погодили ще на лондонській зустрічі лідерів Є3 та Зеленського. Лавров, однак, назвав лондонський план "нахабною вимогою капітуляції росії".

У самих дипломатів – інша версія. За словами московського кореспондента n-tv Райнера Мунца, три посли ще у лютому вимагали від МЗС рф доказів звинувачень у тому, що Франція та Британія нібито допомагають Україні створювати "брудну бомбу". "Тоді відповіді не було. А тепер – запрошення", – зазначив він. При цьому нових звернень від дипломатів не надходило, тому чому росія вирішила провести зустріч саме зараз, залишається незрозумілим навіть у самих посольствах.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер підтвердила, що ЄС веде переговори з росією на різних рівнях, однак зазначила: "Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається", маючи на увазі реальний мир. Блок залишається непохитним щодо нового пакета санкцій проти рф.

РосіяНімеччинаФранціяпереговориЄвросоюзБританія

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