Албанія ризикує євроінтеграцією через курорт родини Трампа – Reuters

Прем'єр Рама не відступає попри масові протести.

Єврокомісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

Про це заявив речник ЄК Гійом Мерсьє, повідомляє Reuters.

"Албанія повинна утриматися від дій, які можуть підірвати виконання заключного критерію, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме без зволікань", – сказав він.

Приводом стало рішення прем'єра Еді Рами продовжити реалізацію проєкту розкішного курорту на Адріатичному узбережжі, пов'язаного із зятем президента США Джаредом Кушнером та його дружиною Іванкою Трамп. Ділянка є місцем зупинки птахів під час міграції, що й дало назву протестам, "Фламінго-революція". 4 червня тисячі людей вийшли на вулиці Тирани проти будівництва. Протести переросли у ширший опір окремим аспектам 13-річного правління Рами.

Прем'єр, однак, не відступає. Він запевнив, що оцінка впливу на довкілля буде завершена, і відкинув занепокоєння ЄК. "Ми дуже пишаємося тим, що зробили для дикої природи в Албанії. Єврокомісія не має підстав сумніватися в нашій твердій волі захищати все, що потрібно захищати", – заявив він.

ЄС заявив, що може прийняти нових членів, зокрема Чорногорію, Албанію та Україну, до 2030 року, однак це залежить від узгодження з законодавством блоку, включно з екологічними нормами.